5歲女童感染志賀毒素大腸桿菌　上月曾在廣東湛江食雪糕

衞生署衞生防護中心今（2日）表示，正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染輸入個案，涉及一名過健康良好的5歲女童。她於4月15日起出現腹瀉和腹痛，三日後到香港中文大學醫院求診，現時情況穩定，無需入院。她於上月初曾前往廣東西部湛江，期間曾於當地一間餐廳進食雪糕。

衞生防護中心提醒，市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。



衞生署衞生防護中心表示，一名五歲女童感染志賀毒素大腸桿菌，現正進行調查。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心指，該5歲女童的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

根據病人家屬提供資料，她沒有飲用未經消毒的牛奶或進食生的食物，亦沒有接觸動物。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似。衞生防護中心提醒市民注意個人及食物衞生：

- 處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病；



-處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手；



-進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上；



-避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物；



-如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

