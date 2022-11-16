類鼻疽｜居深水埗91歲確診翁亡　衞生防護中心：死因與類鼻疽無關

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，接獲醫院管理局通知，一名居於深水埗區的91歲確診男病人前日（14日）離世。中心表示，該病人有多種長期病患，包括高血壓、缺血性心臟病及陣發性心房顫動。他於前日情況轉差，出現急性腹痛、貧血和血氧飽和度下降。根據中心的流行病學調查，他因急性疾病而離世，死因與類鼻疽無關。



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衞生防護中心表示，截至今日下午5時，中心沒有錄得新增感染類鼻疽確診個案。而前日離世的91歲男病人，他於9月13日因發燒前往廣華醫院急症室求醫，同日入院，其後情況穩定而轉送東華三院黃大仙醫院繼續接受治療，惟至前日情況轉差離世。

當局指，截至今日本港今年共錄得36宗人類感染類鼻疽個案。24名病人已出院，兩名病人仍然留醫，10名病人已離世，涉及七男三女，年齡介乎54至93歲，當中八宗居於深水埗區，包括上述個案。

衞生防護中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。當局又強調，一直與醫管局緊密合作，並已經提醒全港醫生提高警覺，留意懷疑個案並盡快將病者，尤其是有長期病患的人士安排往醫院接受治療，並需根據細菌的化驗結果向中心呈報。政府亦已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。

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