跨境學童｜小學首日復面授　校巴遲到無損同學心情：一齊傾偈同玩

跨境學童本月8日起分兩階段回港上課，今日（22日）起再擴展至小學、幼稚園及特殊學校學生。上水鳳溪第一小學迎來第一次回校上課的學生，大約有四、五十位同學，由學校安排校巴接送，雖然其中一輛校巴因塞車遲到近半小時回校，但仍無損同學仔首日回校興奮心情。



▼2月22日 上水鳳溪第一小學▼



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第一次回校上課的三年級楊同學，形容「超級緊張又興奮，因為可以見到新同學仔」，亦可以在操場玩耍和到小食區吃健康小吃。不過她指不習慣這麼早起床，而今早乘坐的保姆車卻遲到：「唔係好順利，因為有啲塞車」，並指大約遲了25分鐘左右。她指最喜歡返學搭保姆車，因為可以認識更多新朋友，見到相識的同學亦很興奮，「網課時我唔可以同學仔玩，到呢度可以同同學仔玩。」

同樣首次回校上課的三年級廖同學，期待同同學傾計，並指以前網課「對住個ipad上堂」，覺得自己視力變差和體重變重，「變重左兩公斤……唔做運動，有時做一啲啲。」他今早七點多出門，首日上學有點緊張，並指上網課「唔駛起得咁早」，不過他覺得回校亦可以同學仔「一齊上堂，傾偈，玩。」

鳳溪第一小學朱偉林校長表示今日共有大約四、五十人為第一次回校的同學，今日回來的主要位四年級及個別高年級同學。他指今早其中一輛校巴大概延誤25-30分鐘才到校，解釋是由於文錦渡正預備免落地安排，貼標貼令學生日後不需落地做檢測。他又指由於三年沒有跨境上學，所以政府部門、保姆車、或同學都要適應，是次遲到可以接受，亦相信明天開始會恢復正常。