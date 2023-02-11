跨境學童恢復面授課　專家：每日快測應暫時維持以識別感染者

新冠疫情緩和，香港與內地已全面通關，跨境學童亦於本周三（8日）開始分階段來港上課。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日（11日）在電台節目指出，跨境學童恢復面授後，本港疫情整體仍然受控，嚴重個案無明顯增加，但建議每日快測應暫時維持，以識別感染者，學童亦應每日量體溫，避免將病毒帶入校園，如出現發燒、呼吸道及腸胃病徵不要返學。



▼2月6日 跨境中小學生搶先回港上課▼



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關日華表示，跨境學童回港上面授課堂後，本地疫情仍受控，嚴重個案未見明顯增加，認為現時仍在觀察期，學生每日做快測需維持，避免將病毒帶入校園。 他稱，新冠病毒已變為風土病，「新冠病毒唔會離開地球」，未來當校園防疫措施完全解除，最重要是學生有病徵不應返學，當病毒不在校園內，在小朋友間傳播的風險亦低。

要減低病毒在校園傳播，關日華建議學校可採取即時隔離措施，一旦發現學生出現病徵，需盡快隔離，盡量避免群體活動，有助減低校園爆發風險，而一般無病徵的學生則可以恢復體育堂、音樂堂等群體活動。

關日華建議學童每日快測暫時應維持。（余俊亮攝/資料圖片）

關日華指，已為近700名確診康復兒童復診，約10%出現長新冠病徵，包括影響神經中樞系統、心臟及消化系統等，經跨部門治療後，大部分能在6至9月後康復，建議兒童多運動及維持均衡飲食。

在後疫情年代，關日華表示，提高個人抵抗力很重要，尤其三年疫情不少人習慣戶內活動，他建議日常要多攝取維他命D，例如多做戶外活動，每日曬太陽30分鐘，均有助吸收維他命D。

疫情放緩令市民打針意慾大減，關日華稱，對於現時6個月至3歲幼童的疫苗接種率低，感到失望。有家長擔心疫苗的效用及副作用，他強調接種疫苗有效預防重症，在拉長兒童每針的接種間距後，再無出現兒童心肌炎個案，希望家長能放心。他又提到一個上月公布的南韓研究發現，醫生在解釋疫苗效用後，能提升接種率3至5倍，認爲家長對疫苗有誤解，是因爲無機會得到正確資訊，建議鼓勵醫生要耐心向家長解釋。

他指，除了長者及小朋友等高危族外，孕婦打針亦安全，除可保護自己外，疫苗產生的抗體可經胎盤傳給胎兒，保護效用可於出生後維持半年。