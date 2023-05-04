利穎怡採訪被批肘　控方主動提出守行為處理　女被告堅稱無罪開審

無綫節目《東張西望》女主持利穎怡在大嶼山採訪時，疑遭一名女受訪者襲擊，女受訪者被控兩項普通襲擊罪。被告早前指審訊存在不公申「終止聆訊」遭駁回，案件今（4日）在西九龍法院開審。控方提出以簽保守行為處理本案，惟不獲堅稱自己無罪的被告接受。庭上傳召案發時的攝影師出庭作供，他指被告曾將手推車「揈」向利、將利撞出馬路上、拍打攝影機致故障，更曾分別用手肘及拳頭襲擊利。



女被告陳碧珍（71歲），被控於2022年4月28日，在新界大嶼山嶼南道茂記餐廳附近兩度襲擊利穎怡。

陳小姐在這個過程中不斷用手上的手推車打利穎怡 (節目截圖)

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被告稱不曾干犯任何罪

甫開庭，控方表示願意以簽保守行為處理本案。惟被告堅稱自己無罪，指控方提出的處理方式屬「不用考慮（Out of the question）」。裁判官曾慶東之後提問被告的辯護方向，被告稱她不曾干犯任何罪行，反指指控她的人才干犯了不少控罪。

利被撞後曾不小心跌出馬路邊

案發時在TVB任職撰稿人的戴嘉誠（音譯）供稱，他當日兼任攝影師，與事主利穎怡等多名同事到貝澳採訪被告，即「美孚新村老鼠屋」業主。約10時許，他們在鹹田新村見到被告，利上前相距兩個身位採訪對方。被告初時有回答利的問題，當雙方走到小徑位置後，被告開始有意無意地將手推車「揈」向利。之後走到馬路旁的行人道時，利曾因被告推她而不小心跌出馬路邊。

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被告拳擊利盆骨位置

此外，被告更曾用力拍打戴所持的攝影機，導致機器一度故障，但後來回復正常。被告其後又拍打利的膊頭，戴等人見狀上前嘗試勸阻，並分開兩人。被告後來走到巴士站附近的涼亭坐下，取出手機拍攝利等一行人的照片後，又用拳頭擊打利的盆骨位置。當時兩人仍相距一個身位，利受襲後即時作出感到痛楚的反應並退後。

之後再向利右邊面批肘

被告的情緒相對冷靜下來後，利再走到被告身旁坐下，嘗試讓被告的態度軟化及採訪。被告隨即用手肘「批」向利的右邊臉，並發出頗大的撞擊聲。戴意識到襲擊嚴重，立即上前阻止，被告繼續不斷拍打攝影機，最後登上巴士離開，利一行人等則向公司匯報及報警。

審訊午續。

案件編號：WKCC 2623/2022

案中事主利穎怡，是電視節目《東張西望》的主持。(詳看下圖)