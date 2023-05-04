新冠活躍度急升　上周重症或死亡個案倍升至119宗　接近2月初水平

本港近日受新冠及流感病毒夾擊，多間私家診所大排長龍。據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，新冠活躍度急升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為2,400個，對比前一周的1,615個，一周內急增近五成。另外，上周重症或死亡個案增長近倍的119宗 接近2月初水平。



至於流感，過去一周整體活躍程度則稍為回落，由前周的18.21%下降至14.76%，但仍高於9.21%的基線水平。



▼3月1日 口罩令撤銷▼



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新冠病毒活躍程度持續上升，據最新監測數據顯示，在4月23至29日期間，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為2,400個，對比前一周的1,615個，一周內急增近五成；其中公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，有近22.34%對新冠病毒呈陽性反應，較上月初時的水平更高。

過去11日638人染新冠肺炎

衞生防護中心公布，過去11日錄得115宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉638人染疫，當中有332人為過去四日染疫。此外，上周重症/死亡個案119宗，比對前一周的63宗是增長近九成，而過去四日亦有69宗重症/死亡個案，接近2月初水平。

新冠病毒Arcturus襲港，據衞生防護中心公共衞生化驗服務處對樣本進行基因分析，在4月27日至5月3日期間，最常見的變異病毒株為 XBB 及其後代譜系，佔有分析結果的樣本中49.6% ，當中包括新冠病毒Arcturus（即XBB 1.1.6），而其比例由前周的3.7%下跌至1.5%。

▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



流感病毒跌至14.76%

至於流感病毒活躍程度則有稍為下降趨勢，據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，流感病毒百分比為14.76%，較前一周18.21%微跌，為宣布進入流感高峰期後首次下跌，當中80%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感佔19%。

公立醫院流感相關入院率亦有回落，過去一周入院率跌穿1水平，為0.83（每一萬人口計），較前一周錄得的 1.07微跌，處於中水平。衞生防護中心過去11日（4月23日至5月3日）共錄得75宗成人流感嚴重個案，個案中有19宗個案已知曾接受流感疫苗注射，同期錄得1宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，該19個月大的女童至今情況仍為嚴重。

75宗流感重症中有42死

75人中42死亡，13宗個案於最近4日錄得，而75人中有49人感染甲型（H1）流感，12人為感染甲型（H3）流感，餘下15宗同為甲型流感惟有待分型。另外，同期亦錄得172宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉910人染疫。