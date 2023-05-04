表哥涉30年前姦表妹　被告稱只用電芯塞私處　當時不知何謂性交

中年漢逾30年前涉性侵兩未成年表妹案今（4日）在高等高院續審，庭上播放被告與警方錄取的口供，他指家人對兩表妹較好，包括會帶她們飲茶、去餐廳食雞髀薯條等，但他沒有這樣的待遇，因為「妒忌囉」數度趁長輩不在家時，拳打細表妹的腹部，並解釋：「蝦人就蝦弱啲個個」。他承認曾因好奇掀起細表妹X內褲，並把電芯塞入其私處，但否認以陽具摩擦或用筆插她下體，強調當年他不懂什麼是性交。現在事件被指發，他只能說：「對唔住。」



被告CFL（現47歲，案發時14歲），被控於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮當時10歲的Y、強姦及襲擊7歲的X。

現年47歲被告CFL否認14歲時強姦7歲的表妹。

表妹暑假會留宿數星期

控方今播放被告與警方的錄影會面，他指案發時表妹X和Y均為小學生，二人均與被告一家關係良好，暑假時會到被告集中留宿數星期，部份時間家中只有他和兩個表妹。

未見過女性下體好緊張

被告承認曾因好奇，掀起細表妹X的內褲，並「用電芯掂落去佢嗰度」，但他把電芯放入X陰部幾毫米後，X便喊痛，他因害怕遂停手。他否認曾以陽具摩擦，或以手指捽或用筆插入X下體，被告解釋說：「個陣時唔識咩係性交」、「未見過女性下體，當時好緊張。」自該夏天後，兩表妹再無到他家留宿。

出於妒忌欺負表妹

被告亦承認曾數次趁長輩不在家時拳打X腹部，每次力度都會漸增，X曾經忍耐，後來便開聲叫：「唔好。」被告因此遭父母打。警員問他向表妹施襲原因，被告說：「蝦人就蝦弱啲個個，所以蝦二表妹。」他又指家人對兩表妹較好，並說：「啲人錫曬哂佢哋。」他舉例指，長輩會帶她們飲茶，他的胞姊會帶X和Y到樓下快餐店吃雞髀薯條，但他卻沒有這樣的待遇，他又說：「我咁耐都冇，我覺得係妒忌囉。」

2018年收兩表妹責罵電郵

被告確認，X曾於2018年10月22日發電郵和短訊予被告，重提當年遭到虐打及性侵的事，控訴被告：「有日黃昏帶我去表姐間房，除咗我條褲，不斷搞我下體，我唔知發生咩事⋯…只能對自己說咬緊牙關就會過……」X又指，她長大後回想案發往事感到憤怒，腦海不斷重複畫面，形容被告：「對我造成嘅傷害係一生嘅。」念在姑姐份上才沒有報警，警告被告若在街上遇見她：「要好似過街老鼠咁樣走去」。被告同日亦受到大表妹Y的電郵，Y責罵他：「X街禽獸無人性無良知性變態」等。

在錄影會面尾段，被告表示：「我同佢兩個，同屋企人講對唔住。直到今日揭發，只能同佢地講對唔住。」

審訊明續。

案件編號：HCCC160/2021