兩街市檔牛肉驗出二氧化硫　涉天水圍天幕街市及海防道臨時街市

食物環境衞生署食物安全中心今日（4日）公布，分別在天水圍食環署天幕街市及尖沙咀海防道臨時街市兩個檔戶，發現合共兩個新鮮牛肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，正跟進事件。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。



食安中心分別在天水圍食環署天幕街市及尖沙咀海防道臨時街市兩個檔戶，兩個牛肉樣本檢出不可使用的防腐劑二氧化硫。（資料圖片）

中心透過恆常食物監測計劃，從天水圍食環署天幕街市及尖沙咀海防道臨時街市兩個檔戶各抽取一個新鮮牛肉樣本進行化驗。結果顯示，該兩個樣本分別含百萬分之980及百萬分之240的二氧化硫。中心正與涉事檔戶跟進有關違規事項。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

食安中心提醒市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。（資料圖片／歐嘉樂攝）

發言人提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。