葵涌廣場地下有食肆炒米粉含菌量超標14倍　食安中心將採適當行動

食環署食物安全中心今日（24日）公布，葵涌廣場地下一間食肆的炒米粉樣本，被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。若根據相關指引，樣本含菌量超標15倍。若進食過量可引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。中心又指，在跟進調查時，發現該食肆已暫停營業，會繼續跟進事件。



葵涌廣場。（資料圖片）

樣本每克含150萬個蠟樣芽孢桿菌

食安中心表示，在葵涌廣場地下一間食肆，抽取炒米粉樣本檢測後，結果顯示每克含150萬個蠟樣芽孢桿菌，其後在跟進調查時，發現該食肆已暫停營業，將繼續跟進事件及採取適當行動。

食安中心續指，根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌，即屬不滿意。換言之，該炒米粉樣本含菌量超標14倍。

蠟樣芽孢桿菌過量將引致嘔吐及腹瀉

食安中心又指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。若進食含過量蠟樣芽孢桿菌，或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

食安中心提醒，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，不論進口或本地生產，所有本港出售的食物，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。