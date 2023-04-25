七款薯片、蝦餅成份不符營養標籤　EDO佔兩款　食安中心擬提檢控

食環署食物安全中心今日（25日）公布，預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，有七個樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與其營養標籤上的標示值不符，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次，如有足夠證據，中心會提出檢控。餘下33個樣本則全部通過檢測。



七樣本涉四薯片三蝦餅

食安中心公布，預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，有七個樣本（共八個批次）的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與其營養標籤上的標示值不符，包括EDO Pack的「大芝士蝦餅」70克裝的兩個批次（2024年2月19日前食用和2023年11月7日食用）、Plusone的「Hokkaido Fried Potato Urchin Flavor」32克裝、Tartuflanghe的「Must Chips with Mustard, Honey & White Truffle」45克裝、Terra的「藍薯片」28克裝、海底撈的「海底撈蕃茄蝦餅」35克裝、EDO的「一口蝦餅」60克裝，以及D-Jack的「Potato Snack Salted Egg Flavour」100克裝。

有關食品已停售

食安中心發言人表示，從不同零售點抽取有關樣本以進行專項調查，檢測其能量及指定標示營養素（總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等）含量是否與營養標籤上所標示的資料相符。結果顯示，七個薯片（包括薯條）和蝦餅樣本的營養素含量與其營養標籤上的標示值不符。

食安中心網頁在今年2至4月已上載上述違規事項，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次。如有足夠證據，該中心會提出檢控。

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食安中心呼籲購物時留意標籤

食安中心發言人提醒業界必須遵守法例規定，並呼籲巿民購買食物時亦留意營養標籤資料，以作出有依據的食物選擇，保持均衡飲食和身體健康。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，預先包裝食物須標示食物的配料，以及表列能量及七種核心營養素，即碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、鈉和糖的含量，而各類營養聲稱亦受到規管。

▼2020年8月17日 消委會公布薯片蝦片類零食測試結果▼



營養資料標籤制度可幫助消費者作出有依據的食物選擇、鼓勵食物製造商提供符合營養準則的食品，以及規管有誤導或欺詐成分的標籤和聲稱。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。