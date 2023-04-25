七款薯片、蝦餅成份不符營養標籤　EDO佔兩款　食安中心擬提檢控

撰文：余心美
出版：更新：

食環署食物安全中心今日（25日）公布，預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，有七個樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與其營養標籤上的標示值不符，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次，如有足夠證據，中心會提出檢控。餘下33個樣本則全部通過檢測。

七樣本涉四薯片三蝦餅

食安中心公布，預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，有七個樣本（共八個批次）的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與其營養標籤上的標示值不符，包括EDO Pack的「大芝士蝦餅」70克裝的兩個批次（2024年2月19日前食用和2023年11月7日食用）、Plusone的「Hokkaido Fried Potato Urchin Flavor」32克裝、Tartuflanghe的「Must Chips with Mustard, Honey & White Truffle」45克裝、Terra的「藍薯片」28克裝、海底撈的「海底撈蕃茄蝦餅」35克裝、EDO的「一口蝦餅」60克裝，以及D-Jack的「Potato Snack Salted Egg Flavour」100克裝。

有關食品已停售

食安中心發言人表示，從不同零售點抽取有關樣本以進行專項調查，檢測其能量及指定標示營養素（總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等）含量是否與營養標籤上所標示的資料相符。結果顯示，七個薯片（包括薯條）和蝦餅樣本的營養素含量與其營養標籤上的標示值不符。

食安中心網頁在今年2至4月已上載上述違規事項，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次。如有足夠證據，該中心會提出檢控。

+3

食安中心呼籲購物時留意標籤

食安中心發言人提醒業界必須遵守法例規定，並呼籲巿民購買食物時亦留意營養標籤資料，以作出有依據的食物選擇，保持均衡飲食和身體健康。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，預先包裝食物須標示食物的配料，以及表列能量及七種核心營養素，即碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、鈉和糖的含量，而各類營養聲稱亦受到規管。

▼2020年8月17日　消委會公布薯片蝦片類零食測試結果▼

營養資料標籤制度可幫助消費者作出有依據的食物選擇、鼓勵食物製造商提供符合營養準則的食品，以及規管有誤導或欺詐成分的標籤和聲稱。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。

福島核污水排放｜香港或收緊日本食物進口　涉福島附近地區水產品東涌東薈城花甲年華疑爆食物中毒案　兩女食約十隻花蛤後腹瀉嘔吐中環利鴻海鮮再有鯇魚樣本含微量孔雀石綠　食安中心飭令停售葵涌廣場地下有食肆炒米粉含菌量超標14倍　食安中心將採適當行動荷蘭進口蔬菜脆片含高含量丙烯酰胺　食安中心籲停止食用City Super日本即食松茸飯無標明可能含椰子成分　食安中心叫停售么鳯士多石榴乾樣本含未標明防腐劑　食安中心指令停止使用或出售
食物安全
食物安全中心
食物營養標籤
食環署
零食