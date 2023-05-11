公屋輪候時間︱今年首季一般申請者平均輪候5.3年　按季微跌0.2年

房屋委員會今日（11日）公布公屋最新輪候時間，截至今年3月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.3年，較上一季輕微下跌0.2年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，維持不變。

房委會指，平均輪候時間於今年第一季錄得改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配，在消化了部份輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，於今年第一季獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，令整體的平均輪候時間輕微縮短。



房委會公布截至今年3月底的最新公屋輪候時間。（資料圖片）

截至3月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。房委會指，現時約有133,200宗一般公屋申請，以及約97,100宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有230,300宗申請。

對比去年12月底數據，當時共有229,900萬宗申請，而最新申請宗數增加400宗，增幅主要來自非長者一人申請，較上季增加約900宗，而一般公屋申請則減少500宗，是繼2021年9月開始持續下跌。

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另外，去年第4季編配入住公屋的一般申請約2,000宗，當中獲編配的長者一人申請約650宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為290宗。

房委會表示，今年首季一般申請者公屋輪候時間再次輕微下跌，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配，消化了部份輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，今年首季分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，令整體的平均輪候時間輕微縮短。

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