開心香港｜流行文化節免費音樂表演　5月四個周日新界4場地舉行

政府早前公佈「開心香港」，在全港舉辦一系列活動。康樂及文化事務署首次舉辦的香港流行文化節。政府今日(5日)公佈流行文化節的第一項活動。當局將在5月四個周日(7日、14日、21日、28日)，分別在沙田、荃灣、葵青及屯門四個地區的表演唱地舉行免費音樂表演《遊．樂．場》，節目不設門票及座位。



表演由多位年青歌手或表演者參與，包括Viu TV《全民造星V》參賽者黃子博、TVB《聲夢傳奇2》參賽者彭家賢、A Cappella無伴奏合唱組合「半肥瘦」等。



政府今日(5日)公佈將在5月四個周日舉行免費音樂表演《遊．樂．場》。(活動網站截圖)

康樂及文化事務署今日(5日)公佈將在5月四個周日舉行免費音樂表演《遊．樂．場》。首場表演於今個周日(7日)在沙田大會堂舉行。之後在下周日(14日)就在荃灣大會堂舉行。至5月21日就在葵青劇院舉行、最後在5月28日就在屯門大會堂壓軸演出。

《遊．樂．場》舉行日期及地點：

5月7日： 沙田大會堂

5月14日： 荃灣大會堂

5月21日： 葵青劇院

5月28日： 屯門大會堂



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署方表示，參與演出的年青音樂人和團體包括Viu TV《全民造星V》參賽者黃子博及其樂隊「Tsz Pok & Leong」、TVB《聲夢傳奇2》最後十強彭家賢、A Cappella無伴奏合唱組合「半肥瘦」（只參與5月7日和28日的演出），以及一眾年輕音樂歌手包括Lilto White小白、KU & Nico及王胤正（只參與5月14日和21日的演出）。



政府指，音樂表演免費演出，不設門票及座位。

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