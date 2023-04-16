金像獎2023｜爆冇帶黃秋生上台理由 林諾唔識楊紫瓊：Oscar影咩
撰文：莫匡堯
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「第41屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，憑《白日青春》獲得「最佳新演員」獎的巴基斯坦裔小演員林諾，得獎後於典禮後台接受訪問。
林諾表示得獎後會回家告訴媽媽：「會話畀媽媽聽，（慶祝）會食Pizza啲特別嘢！」他表示未來會更努力，希望在不影響拜神與學業下能夠繼續拍戲。
對於由奧斯卡出爐影后楊紫瓊頒獎，林諾帶點迷惘地表示：「有少少知道佢係邊個，係Oscar嘅影咩囉！」而先前曾承諾得獎後會帶黃秋生上台，林諾笑指：「有叫佢！佢話『唔洗唔洗！你自己上去啦』所以我自己上去。」
金像獎2023得獎名單更新?
金像獎2023今日舉行，香港01為你持續更新完整得獎名單。而今次楊紫瓊（Michelle）率先以頒獎嘉賓亮相，給十九歲的我中的導演郭偉倫與三位英華舊生有到場，而今年行紅地氈多位女星噴血造型，包括林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
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