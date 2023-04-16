金像獎2023｜爆冇帶黃秋生上台理由　林諾唔識楊紫瓊：Oscar影咩

「第41屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，憑《白日青春》獲得「最佳新演員」獎的巴基斯坦裔小演員林諾，得獎後於典禮後台接受訪問。

林諾表示得獎後會回家告訴媽媽：「會話畀媽媽聽，（慶祝）會食Pizza啲特別嘢！」他表示未來會更努力，希望在不影響拜神與學業下能夠繼續拍戲。

林諾於第41屆香港電影金像獎憑《白日青春》榮獲「最佳新演員」獎。（陳順禎 攝）

對於由奧斯卡出爐影后楊紫瓊頒獎，林諾帶點迷惘地表示：「有少少知道佢係邊個，係Oscar嘅影咩囉！」而先前曾承諾得獎後會帶黃秋生上台，林諾笑指：「有叫佢！佢話『唔洗唔洗！你自己上去啦』所以我自己上去。」