房委會擬再收緊富戶政策　消息：因半數富戶暫住期轉移資產規避

房屋委員會資助房屋小組上月底通過「居屋2023」計劃推售6個新樓盤，亦拍板收緊綠表買家資格，資助房屋小組委員會主席黃碧如會後透露，房委會擬檢討公屋富戶政策。

據了解，房委會上周曾舉行集思會，當局在會上提到有一半持有「定期暫准居住證」的富戶（即入息資產超額住戶，需在指定期內遷出），會利用12個月「暫住期」，趁機轉移資產，以重新符合入住公屋的資格。會上委員傾向認為長達一年的暫住期是濫用公屋的漏洞，有空間收緊。

消息人士說，會上亦有談及是否修訂公屋「世襲制度」，惟不少委員認為問題複雜，憂慮調整後會衍生其他社會問題，故暫未能達成共識，房屋署將會基於委員的意見，研究調整富戶政策的方案。



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房委會2017年曾修訂過富戶政策，根據現行做法，公屋租戶在入住10年後，才須申報資產，隨後每2年申報一次，若租戶的入息及／或資產限額超出富戶政策要求，房屋署將會發出遷出通知書，但可酌情批出「定期暫准居住證」，讓相關富戶繼續暫住最長12個月，然後會要求入息或資產不符要求住戶立即遷走。黃碧如早前表示，房委會現有約80個暫住證持有人。

消息指，房委會上周曾舉辦集思會，討論到現行富戶政策的問題，根據當局提供數據，約一半收到遷出通知書的「富戶」，會在暫住期內的12個月，趁機轉移資產，「可能將個物業轉到其他屋企人名下，然後同房署講，我已經冇嗰個資產，我應該係有資格繼續住喺公屋。」這種做法惹來外界質疑：「係咪造就咗一啲人利用呢個灰色地帶去濫用公屋咁珍貴嘅公共資源。」消息人士透露，會上委員已達共識，認為12個月暫住期是公屋濫用的漏洞，故有空間收緊富戶政策安排，但未知房委會最終擬修訂的內容，是否會大幅縮短「暫住期」。

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消息人士亦指，會上另一個討論重點為公屋「世襲制度」。現時公屋住戶的子女，可以在戶籍中申請加名，日後可繼承父母的公屋，外界過去有聲意認為是不公平。不過，消息指此問題牽涉範疇大，十分複雜，難以一刀切處理，憂慮大幅改動現行機制將會衍生更多社會問題：「如果唔畀後生去用長者quota（配額），係咪鼓勵唔到啲後生照顧自己父母？」消息指，在此問題上房委會委員暫未達到共識。

公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片）

公屋聯會總幹事招國偉表示，大部份公屋富戶都會在落在加1.5倍或雙倍租金的門檻，現時涉及暫准居住的「超級富戶」只有約100個，故收緊政策對整體公屋流轉影響不大，惟若大幅削減甚至取消暫住期限，或會造成很大影響，認為當局應小心處理富戶政策中暫准居住的問題。

招國偉：點收緊都好，住戶唔想跌出門檻，一定有方法

他又關注，若政府有意改動富戶政策，或會重新檢視入息和資產限額，令資產值高但入息低的租戶受影響，例如貨車司機和長者等。

他又提到，房委會在2017年曾以公平為由檢討富戶政策，惟至今因不合資格而被收回的單位數目不多，反映政策對公屋流轉的影響不大，「你點收緊都好，住戶唔想跌出個門檻，佢都一定有方法。」他認為不論是檢討富戶政策和「世襲制度」，均要對準目標。他續指，近年社會對富戶不公的聲音愈來愈大，主要是因為現時公屋供應嚴重不足，輪候時間亦非常長，缺口太大，才會惹起社會對富戶不滿，故增加公屋供應才能對症下藥。