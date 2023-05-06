易通行｜車主趕實施前夕到諮詢站查詢　得悉手機太舊無法下載程式

不停車繳費服務「易通行」將於周日（7日）清晨5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，此後陸續推展至其他收費隧道，屆時過隧道時毋須再停車繳付隧道費。周六（6日）傍晚仍有市民陸續到港鐵站內的「易通行」諮詢站查詢，他們均為年紀較大的車主，例如有車主至今仍未開立戶口及下載App，被告知可到「易通行」客戶服務中心，一次過解決所有手續；亦有車主的手機款式過於老舊，可能需要更換手機才可下載App。



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「易通行」實施在即，港鐵站葵芳內的「易通行」諮詢站，今日傍晚仍有市民到來查詢疑難問題，記者目測所有求助的市民，均為年紀較年長的中年人士或長者。

疑難一︰如何一口氣申請「易通行」？

運輸署規定，車主須提供香港流動電話號碼或電郵地址，作為「電子聯絡方式」，否則將不獲處理，亦即不會收到車輛貼。至於車主在獲發安裝車輛貼的同時，亦須開「易通行」戶口及設定繳費方式，才可透過手機App繳付隧道費。

有車主至今仍未開立戶口及下載App，因此前往諮詢站查詢登記流程。他引述職員回答指，可親臨位於葵涌貨櫃碼頭路大鴻輝中心的「易通行」客戶服務中心，又指該中心可提供更全面的服務，包括派發車輛貼。因此該市民決定明日抽空到服務中心，一次過完成開戶口、更新「電子聯絡方式」，以及領取車輛貼等手續。

「易通行」客戶服務中心名單。（運輸署網頁截圖）

疑難二︰手機為何未能下載「易通行」App？

另一市民則表示，已開設「易通行」戶口，惟手機無法下載App，因此希望諮詢站職員能提供協助及教學。惟他的LG手機款式過於老舊，職員表示其手機未能支援該App，因此他期望熟悉手機的朋友可解決問題，否則需要更換手機。「佢（職員）話我部機舊得濟，Download（下載）唔到，就冇喇。」

「易通行」港鐵諮詢站名單。（運輸署網頁截圖）

港鐵諮詢站可協助車主更新電子聯絡方式

運輸署由2月24日起，在全港25個港鐵站開設「易通行」港鐵諮詢站，協助車主透過「易通行」網站或App申請「易通行」服務，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口及設定自動繳費方式。

諮詢站亦會協助車主更新現時在運輸署登記的電子聯絡方式，包括電郵地址或香港流動電話號碼。服務時間為每日上午九時至晚上九時。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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▼4月26日 運輸署安排傳媒參觀青沙管制區「易通行」準備情況▼

