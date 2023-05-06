易通行｜周日清晨5時青沙管制區率先實施　一文看清7大注意事項

不停車繳費服務「易通行」將於周日（7日）清晨5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，此後陸續推展至其他收費隧道，屆時過隧道時毋須再停車繳付隧道費。



不過按運輸署數字，大約有四成車主仍未開設「易通行」帳戶，即就算有車輛貼，亦不能自動繳付隧道費，但可之後補交隧道費。《香港01》整合「易通行」實施的實用資訊，方便讀者適應新措施。



▼4月26日 運輸署安排傳媒參觀青沙管制區「易通行」準備情況▼



1. 首要申請車輛貼

「易通行」透過無線射頻識別技術（RFID），配合自動車牌識別技術，自動偵測經過的車輛，並透過繳費貼及車輛登記號碼，收取隧道費。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



+ 3

繳費貼為「易通行」的關鍵之一，可分為車輛貼及車種貼，據運輸署所指，除了個別車主，絕大部份駕駛者都應使用車輛貼，而非車種貼。車主可向運輸署申領車輛貼，每部已領牌車輛的首張車輛貼為免費。

▼車輛貼的建議安裝方法▼



以私家車為例，車輛貼可分為內置版及外置版，前者建議貼在擋風玻璃上方中間位置（即倒後鏡背面的擋風玻璃），且不阻礙駕駛者視線的範圍；並切勿貼於有防紫外光或金屬塗層的位置。後者則可貼於左邊倒後鏡背面靠近上方的非金屬面。

至於車種貼，主要是配合臨時需要，例如車輛貼損壞期間使用。車種貼只能以現金方式為帳戶增值，不能預設繳費方式，或將車種貼連結車輛。

「車種貼」建議安裝位置。(易通行網站截圖)

2. 運輸署呼籲勿用靜電貼

車輛貼貼上後，便不可撕除，否則會有損毀；有見及此，坊間有人教導使用靜電貼或吸盤。不過運輸署早前已提醒，內置式車輛貼應貼在擋風玻璃，不要隔住靜電貼或者吸盤，因為經當局和承辦商測試後，使用靜電貼會影響車輛貼被偵測的準確度，倘最終偵測出現失誤，車主事後要補交費用，或造成不便。

3. 必須綁定帳戶才可繳費

貼上車輛貼後，駕駛者必須同時開設「易通行」帳戶，並設定繳費方式，才可透過「易通行」繳付隧道費，否則「得物無所用」。運輸署多次提醒，已收到車輛貼但尚未開立「易通行」戶口的車主，應盡快開立戶口及設立繳費方式。

▼手機App設定付款方式教學▼



+ 2

截至5月3日，當局發出的車輛貼數目超過68萬張，佔全港已領牌的車輛約八成半，當中約七成的車輛已開立「易通行」戶口。按全港80萬輛汽車計算，47.6萬車主已開設戶口，仍有32.4萬人未開戶，甚至沒有車輛貼，佔整體40.5%。

4. 減少行車線 車速限制不變

目前青沙管制區收費廣場的來回方向，各九設條行車線，駕駛者需揀選人手收費亭，或「快易通」通道；在實施「易通行」後，會改為雙程三條行車線，即與尖山隧道和沙田嶺隧道相同，駕駛者毋須刻意再轉線。

由於遙距交付隧道費，因此駕駛者駛經收費廣場原有的收費亭時，亦毋須再停車或減速。不過需注意的是，收費廣場一帶的車速上限仍維持於時速50公里，較隧道的80公里為低。

5. 延誤繳交隧道14天需支付附加費

即使駕駛者未有申請「易通行」帳戶，又或根本沒有貼上車輛貼，都不代表可以逃繳隧道費。「易通行」系統的自動車牌識別技術，可偵測到相關車輛駛經收費隧道，然後將相關數據傳送到後端系統。之後，「易通行」隧道費服務商會以電子方式，向登記車主發出繳費通知。

車主可通過指定途徑，包括轉數快、客戶服務中心及服務點、或於7-11便利店現金繳付應繳的隧道費。另外，車主需於14個工作日內補交未繳的隧道費，以免被加徵175元的附加費。

6. 實施前夕臨時改道

青沙管制區一帶將於5月6日晚上11時起，分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向，及其連接道路將於5月7日凌晨2時至上午5時臨時封閉，以便關閉收費亭設施，並更改交通標誌和道路標記等。署方提醒，駕駛者應預留充足行車時間，並使用獅子山隧道或大埔公路來往九龍和沙田。

7. 今年內陸續於各隧道實施

青沙管制區順利實施「易通行」後，政府計劃下一步於城門隧道及獅子山隧道實施；夏季於三條過海隧道實施；年底會在香港仔隧道及大老山隧道實施，目標是今年內陸續推展至所有政府收費隧道。