易通行｜5.7清晨5時實施　四成車主未開帳戶　運輸署促盡快開戶

數度延期的不停車繳費服務「易通行」，終敲定下周日（7日）清晨5時實施。運輸署今日（4日）表示，截至5月3日，當局發出68萬張車輛貼，佔全港車輛約八成半，當中約七成已開設「易通行」，即約有47.6萬車主已開設戶口，以全港80萬輛領牌汽車計算，仍有約四成人未開設戶口。運輸署提醒，已收到車輛貼但尚未開立戶口的車主，應盡快開立戶口，並設立繳費方式。



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青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）將於5月7日上午5時起實施「易通行」不停車繳費服務，屆時駕駛者可直接駛過青沙管制區收費廣場，毋須於收費亭停車或排隊付款，因為感應「易通行」車輛貼的「龍門架」裝置是設於行車路上。隧道費會透過繳費貼自動收取，所有人手收費亭，以及快易通車道將會取消。

運輸署再度提醒，已安裝車輛貼、開立「易通行」戶口和設立自動繳費方式的車主，在駛經過隧道後會收到成功繳費的通知。如車主未能使用「易通行」繳付隧道費，他們會收到電子繳費通知，並必須在14個工作天內登入「易通行」網站或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費，並以信用卡繳費；或按指示產生繳費所用的二維碼，使用轉數快，或到7-11便利店以現金繳付隧道費。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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逾期交隧道費會被徵收175元

除了上述方法，相關駕駛者亦可前往四個客戶服務中心，及四個服務點繳費。須注意，逾期繳交會被徵收175元的附加費。運輸署提醒，「易通行」不會向車主發出帶有超連結的短訊或電郵；車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。

四成車主未開設戶 周六晚開始臨時交通安排

運輸署強調，駕駛者安裝車輛貼後，必須開立「易通行」戶口和設定繳費方式，才可透過「易通行」繳付隧道費。然而，截至5月3日，當局發出的車輛貼數目超過68萬張，佔全港已領牌的車輛約八成半，當中約七成的車輛已開立「易通行」戶口。按全港80萬輛汽車計算，47.6萬車主已開設戶口，仍有32.4萬人未開戶，甚至沒有車輛貼，佔整體40.5%。

運輸署再次提醒，已收到車輛貼但尚未開立「易通行」戶口的車主，應盡快開立戶口及設立繳費方式。

▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼



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此外，為配合實施「易通行」，青沙管制區一帶將於5月6日晚上11時起，分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向，及其連接道路將於5月7日凌晨2時至上午5時臨時封閉，以便關閉收費亭設施，並更改交通標誌和道路標記等。署方提醒，駕駛者應預留充足行車時間，並使用獅子山隧道或大埔公路來往九龍和沙田。

青沙管制區本身未達設計車流上限

翻查資料，目前青沙管制區收費廣場的來回方向，各九設條行車線；在實施「易通行」後，會減至三條行車線，及一條巴士轉乘站專綫。



根據運輸署數據，尖山及沙田嶺隧道的設計容車量為每小時單向4,700架次；而今年2月的數據顯示，隧道最繁忙一小時的車流量為3,516至3,872架次。