港航東京航班遇強風一度轉飛名古屋　四次降落不成功　有乘客不適

香港航空今日（6日）一班今早9時許由本港飛往東京成田機場的航班，因當地出現強風未能成功降落，臨時改飛至名古屋補充燃油，有乘客中途感到不適需要落機。該航班在香港時間傍晚再啟程由名古屋飛往東京，再次兩度未能降落，至晚上8時39分第三次才成功，即前後花約11.5小時才到東京，共延誤7.5個小時。



根據航班追蹤網站顯示，該航班前後四次嘗試降落失敗，高度曾下降至最低210米，直至第五次才成功飛抵機場。



2023年5月6日，香港航空一個由本港飛往東京成田機場的航班，因當地的強風未能降落，最終花上半日時間才成功降落目的地。（香港航空圖片）

香港航空︰風勢太強未能成功降落

香港航空表示，今日由香港前往東京的航班HX608，在到達東京上空時，因當地風勢太強，未能成功降落。當時為確保乘客安全，航班決定改飛名古屋補充燃油，再啟程往東京。另因有乘客感到不適，需安排其於名古屋落機及卸載行李。航班其後再次前往東京，於香港時間晚上8時39分成功降落。

香港航空並強調，乘客安全為最重要，並向受影響乘客致歉。

兩度嘗試降落失敗改往名古屋機場

航班追蹤網站顯示，涉事航班今日在東京成田機場一帶上空盤旋約3個圈，曾兩度嘗試降落，首次為香港時間下午1時14分，當時飛機高度低至510米，失敗後再爬升；第二次則在香港時間下午1時56分，飛機高度更低至210米，不過同樣降落失敗，其後飛機回升至高度2,790米的水平，穩定維持約八分鐘後，終轉往名古屋中部國際機場，並在香港時間3時16分着陸，全程花上6小時4分鐘。

航班追蹤網站顯示，該航班原定在香港出發的時間為早上9時12分，預計在香港時間1時55分在東京成田機場降落。不過轉飛名古屋的中部國際機場後，預計到達時間亦改為香港時間下午2時45分。

航班追蹤網站顯示，涉事航班今日在東京成田機場一帶上空盤旋約3個圈，曾兩度嘗試降落失敗。（Flightradar24網頁截圖）

名古屋飛往東京再次兩度降落失敗

在名古屋停留至香港時間傍晚約6時15分，終再起飛前往東京，但同樣兩度嘗試降落失敗，分別為晚上7時06分及晚上7時37分，高度則一度分別低至270及510米。其後航機再在上空盤旋約1小時20分鐘後，停留在1,890米及3,120米兩個高度，終在約8時40分成功降落東京成田機場，全程花上2小時25分鐘。

乘客花約共11.5小時才飛抵東京

換言之，若以起飛時間的早上9時12分，以及降落的8時40分計算，即乘客本次由香港飛往日本東京，一共花上11.5個小時，相比平時約4小時航程，整整超出7.5個小時。此外，由於上述事件發生，飛機回航時間亦有所延誤，預計在明日（7日）凌晨1時30分才飛抵本港。