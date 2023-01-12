香港航空飛行航點恢復至15個　全體員工本月1日起加薪5至10%

本港邁向復常，外遊人數增加，香港航空今日（12日）宣布，本月起航班營運數量將增加到每天30個航段，飛行航點恢復至15個，每星期往來中國航班增加一倍至35班。該公司指，預料今年年底，整體運力可恢復至疫前75%，明年年中則可全面恢復。



香港航空將於今年內增聘1, 000名員工，全體員工1月1日起加薪，機組人員加薪8%，飛行時薪另加10%；後勤員工加薪5%及獲5%季度酌情花紅。



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香港航空宣布，隨着全球旅遊業的復甦對機位需求迅速大增，香港航空計劃於2023年內，增聘1, 000名員工，以支持營運需要及未來增長，並同時宣佈向全體員工加薪，機組人員加薪8%，飛行時薪另加10%；後勤員工加薪5%及5%季度酌情花紅，花紅與公司業績及個人表現掛鈎，今年1月1日起生效，有關詳情將個別通知員工。

香港航空指，為了進一步支持2023 年的營運計劃，公司已陸續召回之前放休薪假的員工重返工作崗位。同時恢復招聘，目標於2023 年底，於本地及海外共聘用1,000 名新員工，包括120 名機師、500名機艙服務員和380名後勤人員。屆時員工人數將可恢復到疫前六至七成水平。

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香港航空預計於1月起，其航班營運數量將增加到每天30個航段，達到疫前30%水平；飛行航點恢復至15個，包括東京、大阪、沖繩、札幌、首爾、台北、曼谷、馬尼拉、河內、北京、上海、杭州、南京、成都和海口，相當於疫前約50%水平。公司預期到2023 年底，整體運力可恢復至疫前75%，到2024 年年中則可全面恢復。

香港航空主席侯偉指，經歷過前所未有的壓抑後，人們出行意欲大增，香港航空在過去幾個月充分捉緊每一個旅遊復甦機會，業務穫得持續增長，當中以日本市場最為突出，而隨著中國內地取消旅遊限制，其即成為下一個重要業務市場，因此將於1月10日起，每星期往來中國航班增加一倍至35班，相信能為旅客提供更多出行選擇。

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