香港航空客機2019年遇湍流　客服員未及坐下致嚴重受傷右腳骨折

2019年6月一架從北京返港的香港航空空中巴士遇上劇烈湍流，雖然客機最終安全着陸，但一名客艙服務員被評為嚴重受傷。民航意外調查機構今日（9日）發布調查報告引述客服員指，當時湍流強烈，甚至足以令其雙腳離地；之後湍流令她倒地，背部及右腳踝感到痛楚，最終經診斷為右腳閉合性骨折。該名客艙服務員事後指，從未知悉會出現惡劣天氣；但報告亦指，當時機上已亮起配戴安全帶的訊號，機長亦強調有提醒。

因應事件，香港航空成立湍流工作小組調查同類事件；調查報告建議，應維持該工作小組，維持航空安全。



+ 1

意外發生於2019年6月18日，香港航空一架空中巴士A330從北京回港，距離抵達前的30分鐘，客機於廣州市南沙區上空遇到劇烈湍流。根據受傷客艙服務員所指，當時湍流強烈，足以令其雙腳離地，要蹲下維持平衡；惟之後湍流將她拋開，跌倒地上，背部及右腳踝感到痛楚。她只能在機艙匍匐前進回到座位，最後經診斷為右腳閉合性骨折。

報告指客服員和機長說法有差異

該客艙服務員表示，從未知悉會遇上惡劣天氣。不過報告亦提到，當時已亮起配戴安全帶的訊號；機長亦表示曾通知客艙乘務經理，並作出廣播提醒坐下。報告指，未知為何兩人的說法有差異。

報告總結，事故源於客機降落時遇上劇烈湍流，而事發後香港航空設湍流工作小組調查同類事件，並提醒機組人員遇上湍流時應如何處理。報告建議，應維持相關措施。