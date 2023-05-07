易通行．直擊｜15分鐘內約60輛車未有車輛貼　兩車出隧道後突停下

不停車繳費服務「易通行」今日（7日）清晨5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施，駕駛者毋須再停車繳付隧道費。記者今早約9時半於青沙管制區收費廣場，統計往九龍方向的車流。據現場拍攝資料，15分鐘內有約332輛車駛向九龍方向，當中有約60輛車疑似未有貼上繳費貼，與運輸署統計數字相若。

現場所見，有兩輛未貼上車輛貼的車輛，在駛出沙田嶺隧道不久後便停下，隧道職員隨即上前協助了解；亦有不少司機駛過收費亭時減速。另外，雖然運輸署呼籲不要使用吸盤或靜電貼，但仍有個別司機使用。

運輸署截至今日下午5時半，錄得共有25,375架車通過青沙管制區，當中16%未有偵測到車輛貼。



▼5月7日 青沙管制區率先實施「易通行」▼



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截至下午5時半 逾4000輛沒有「車輛貼」駛過

記者今早大約9時35分，青沙管制區收費廣場的行人天橋，觀察往九龍方向的車流。截至9時50分的15分鐘內，記者拍攝該三條行車線的車輛，再按照片內容統計，只是計算車頭擋風玻璃位置有否「車輛貼」 （未統計貼在倒後鏡的車）。翻看照片，一共有約332輛車往九龍方向駛出沙田嶺隧道，當中約有60輛車疑似未貼上車輛貼，即大約18%，與政府數據相近。

據運輸署署長羅淑佩指，今早5時至10時，一共6,178輛車駛過青沙管制區，當中1,048輛未偵測到有車輛貼，相信未有貼上車輛貼，即佔約17%。截至今日下午5時半，錄得共有25,375架車通過青沙管制區，當中4,084輛（16%）未有偵測到車輛貼。

▼多輛車疑未貼上車輛貼▼



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在疑似沒有貼上「車輛貼」的汽車當中，有部份掛上中港車牌。另外，在15分鐘內，有兩輛未貼上車輛貼的汽車，在駛出沙田嶺隧道不久便突然停下，其中一輛更亮起「死火燈」，令尾隨車輛即時停下，一度產生混亂。隧道職員隨即走上前了解，不久後司機自行駛走。

事實上，雖然整體交通大致暢順，但現場所見，部份司機未慣新措施。除了上述突然停下的個案，亦有司機突然慢駛，尤其駛過收費亭時，部份司機亦慣性減速。另有若干車輛誤進巴士專線。

有貨車誤進巴士專線。（張浩維攝）

另外，運輸署早前提醒，內置式「車輛貼」應直接貼在擋風玻璃，不應隔住靜電貼或者吸盤，否則會影響車輛貼被偵測的準確度，或造成不便。然而，今早仍然見到有司機使用吸盤。