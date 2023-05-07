易通行｜有車輛貼仍未能付費？運輸署提3情況　有人未選付款方法

不停車繳費服務「易通行」於今早（7日）5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施。運輸署署長羅淑佩表示，今早情況大致暢順，但有少部份駕駛者或未習慣，經過收費亭時猶豫減速，甚至停下。



羅淑佩又指，截至早上10時，一共6,178輛車駛過青沙管制區，當中1,048輛未偵測到有車輛貼，相信未有貼上車輛貼，即佔約17%。至於有車輛貼的5,000多輛車，亦有部份未能付款，包括部份車主未綁定「易通行」帳戶；又有人未選定付款方法；亦有人選定方法後未充值。她續指，假如車主未能於14天內補交隧道費，將被追收175元附加費；再21天後都仍亦繳付，則會再被徵費350元；一旦之後仍未繳款，當局會採取法律行動。



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有駕駛者未慣易通行

記者今早於青沙管制區收費廣場觀察，發現有個別駕駛者疑未知悉「易通行」措施，出隧道後一度停車，需要職員上前了解。

羅淑佩表示，今早青沙管制區交通雖然大致暢順，使用後的駕駛者亦感到方便；但亦留意到部份駕駛者未習慣新措施，因此經過收費亭時有猶豫，甚至收慢停車，需要職員上前協助。她又指，現時最左線為巴士專線，但有重型車輛司機未習慣，誤入巴士專線，署方會加添指示牌。

近兩成車輛未有車輛貼

另外，截至今早10時，一共6,178輛車駛過青沙管制區，當中1,048輛未偵測到車輛貼，相信未有貼上車輛貼，即佔約17%。至於有車輛貼的5,000多輛車，羅淑佩指，如有綁定「易通行」帳戶，大部份已順利收取隧道費，但亦有部份人只有戶口，卻未揀定付款方式；又或選定了卻未充值，「戶口唔夠錢」。她提醒：「如果你未綁定戶口嘅就綁定戶口啦，如果你已經綁定戶口嘅，都要留意一下係咪有足夠金額喺你戶口入面」。

運輸署署長羅淑佩（黃偉倫攝）

一般情況兩三分鐘內通知成功繳款

假如順利繳付隧道費，羅淑佩表示，承辦商大約會於兩至三分鐘內通知車主。不過她亦指，現時「易通行」系統仍在學習階段，「可能車頭、車尾影車牌時唔係好一致，個機器需要多一啲時間學習」。她解釋，有時車頭及車尾的車牌各有不同顏色、字樣、反光度，如系統察覺有異，便會以人手抽樣核實，以免錯收費用，屆時便有可能會稍遲發出通知。

長期拖欠隧道費或被控告

至於未能付款的駕駛者，即使沒有車輛貼，都毋須於收費廣場停下，同樣可「直行直過」。羅淑佩表示，系統可查找該車輛，並向車主發出繳付通知，如七個工作天後仍未繳款，會再發通知提醒；假如14天都未繳交，車主便要額外繳交175元附加費；再21天後都未支付，車主便須額外再支付350元的附加費，「再之後都唔交呢，我哋就真係會採取法律行動，去控告呢位車主」。

▼4月26日 運輸署安排傳媒參觀青沙管制區「易通行」準備情況▼



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▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼

