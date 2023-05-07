易通行｜青沙管制區首實施　收費亭停用　有司機半路停車引起混亂

不停車繳費服務「易通行」今日（7日）清晨5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施，駕駛者經過上述隧道收費亭時，毋須再停車交隧道費。記者今早駛經青沙管制區時，車流不多，交通暢順，收費廣場的人手收費亭已經停用包上黑布。



不過往九龍方向，疑有個別司機未知悉「易通行」安排，在離開沙田嶺隧道後不久便停下，令交通一度混亂，尾隨車輛亦隨即停下，要職員上前了解才解決。



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「易通行」收費裝置設於行車道上「龍門架」

不停車繳費服務「易通行」今日（7日）上午5時正式於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）。

記者今早向沙田方向駛過青沙管制區，「易通行」收費裝置「龍門架」安裝於尖山隧道之前，現時「龍門架」已顯示「青沙已實施易通行繳費」。

早上車流稀疏，交通暢順，到達收費廣場時，毋須再停車繳付隧道費。現場所見，收費亭已包上黑布停用，並有多個路牌指示不用停車。

個別司機未熟悉收費情況而停車

記者之後於收費廣場的行人天橋上，觀察往九龍方向的交通狀況，期間發現有個別司機疑似未知悉「易通行」安排，在離開沙田嶺隧道後不久便停下，令交通一度混亂，尾隨車輛亦隨即停下。之後有職員上前了解，不久後事件解決，該司機自行駛走繼續前進。

▼4月26日 運輸署安排傳媒參觀青沙管制區「易通行」準備情況▼



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▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼

