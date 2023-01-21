黃大仙祠今晚復辦「頭炷香」　善信提前中午來參拜：有心意就夠

今日（21日）年三十，嗇色園黃大仙祠將於今晚9時正，重新開放讓善信入內等候上「頭炷香」，是自疫情連續取消兩年後首次復辦。有善信在中午時分就前來參拜，因沒有上「頭炷香」的打算，「係咪頭炷香都唔緊要，有心意就夠。」



今日中午份時，陸續有善信進入黃大仙祠參拜，但大門外上「頭炷香」的排隊位置還未見有人等人。

易先生夫婦每年均會到黃大仙祠參拜，易太表示，因今晚要與家人吃團年飯，所以提早中午前來，沒有上「頭炷香」的打算，「係咪頭炷香都唔緊要，有心意就夠。」易先生則表示，留意到今年祠內人流較去年少，認為是受疫情影響，經濟不景氣所致。

易太太表示，沒有上「頭炷香」的打算，「係咪頭炷香都唔緊要，有心意就夠。」（鄧康翹攝）

黃小姐與溫小姐中午亦結伴前來參拜，溫小姐表示，今年是第一次到黃大仙祠拜神，「今年係我本命年，想嚟睇下有冇方法化解下。」黃小姐則表示，不時會來拜神，今年新年願望，「祈求身體健康，過得順順利利。」

黃小姐與溫小姐亦結伴前來參拜，溫小姐表示，今年是第一次到黃大仙祠拜神，「今年係我本命年，想嚟睇下有冇方法化解下。」（鄧康翹攝）

香燭攤檔今年生意上升近半成

有香燭攤檔檔主指，因去年的年初一至初三祠內曾暫停對外開放，今年的生意額上升近半成。但今年祠內人流較疫情前少許多，「以前好多人，年年都有好多人排隊。」

問到攤檔內最受歡迎的產品，他表示，較多善信會前來購買香燭參拜，風車亦是比較受歡迎的產品，寓意「風生水起。」

解簽攤檔檔主楊先生表示，自通關後攤位的生意額在這半個月來上升近一成，「通關之後多咗啲外地客，日本、韓國同馬來西亞人都有。」（鄧康翹攝）

解簽攤檔主：通關後有助生意

解簽攤檔檔主楊先生表示，自通關後攤位的生意額在這半個月上升近一成，「通關之後多咗啲外地客，日本、韓國同馬來西亞人都有。」他亦對新年後的生意持樂觀態度，認為政府逐漸放寬防疫政策有助攤檔人流增多。

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