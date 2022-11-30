浸大傳理學會理大圍城貼文被指不當校方勒令停運　浸大：極度遺憾

香港浸會大學傳理學會今日（30日）在Facebook發文引述浸大學生事務處指，傳理學會曾在社交媒體上發放「校方認為不當的帖（貼）文」，故以行政指令勒令該會今日起停止使用學校名義作任何用途，該會設施及服務今日內停止運作。浸大回覆指，對該學會在社交平台一則題為「理大圍城三周年」貼文極度遺憾，並已向該會作出嚴正訓誡。



香港浸會大學。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

浸大學生事務處以行政指令勒令即日停止運作至明年2.28

浸大傳理學會貼文指出，該校學生事務處表示並非透過《學生紀律程序》作相關決定，而是直接用「行政指令」下令該會即日內停止運作，直至2023年2月28日。

該學會稱，相關決定適用但不限於租借校內場地、設施（包括傳理學會辦公室）及學會電郵，該會亦將被禁止使用學校之名作任何用途。該會亦對未能在餘下任期繼續服務會員致歉。

浸大對學會「理大圍城三周年」貼文極度遺憾 已嚴正訓誡

浸大回覆指，就校內學生組織傳理學會於11月18日在其社交網站發表一則題為「理大圍城三周年」的貼文，浸大表示極度遺憾，並已向該會作出嚴正訓誡。

前年11月於反修例運動期間發生理大圍城事件。（資料圖片）

傳理學會已刪貼文 浸大稱尊重言論自由

浸大嚴正指出，2019年發生的示威者佔領理大事件，涉及暴力和違法行為，不少涉事者已被法庭審訊定罪，受到法律制裁。浸大一向尊重言論自由，惟任何試圖混淆視聽，刻意渲染有關事件的言論，均有違大學以至社會整體的守法意識和道德價值。

該校又稱，考慮到傳理學會臨時行政委員會在此事件中的責任與態度，故決定從即日起至明年2月28日，取消該會使用由校方提供的電郵、校內所有設施的權利，並禁止該會使用浸大名義進行任何活動。

翻查資料，該學會已刪除有關貼文。據《文匯報》上周四（24日）報道，浸大傳理學會在社交平台一則「理大圍城三周年」貼文中，宣稱「13個日與夜、1,377人被捕、417人被控、近5,000發催淚彈」。

報道稱，貼文上載背景為理大標誌性的紅磚建築校園畫像，畫中校園漫天煙火，一名帶上「V煞」面具、身穿黑衣者、雙手插袋的人坐在校園旁邊「欣賞」校園淪陷場面，煽暴意味明顯。