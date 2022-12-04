浸大傳理學會因理大圍城帖文遭停運　衞炳江：言論自由非絕對自由

撰文：陳淑霞
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浸會大學傳理學會傳理學會日前在社交網站發表關於「理大圍城三周年」帖文，校方事後表示極度遺憾，並作出嚴正訓誡。浸會大學校長衞炳江今日(4日)於電台節目表示，校方尊重學生看法，但認為言論自由並非絕對自由，校方對渲染事件及混淆視聽表明反對，他強調只是針對言論本身，學會「新莊」換屆後將不受影響。
2019年反修例事件至今已逾三年， 衞炳江相信需時沉澱，他不諱言仍有學生心情尚未平復，「個別仍有強烈感覺」，但部分學生看法有變，亦開始反思當時行為。他表明，浸大支持學生改過自新，亦有重新取錄已完成服刑學生，惟訪問中未有透露具體人數。
他又提到校方不再代收學生會會費事宜，又表明留意到有學會聲稱不屑成為「福利莊」(以提供學生褔利為主)，「唔明白帶領群眾係需要啲咩，係好危險嘅事。」

香港浸會大學校長衞炳江（資料圖片/鄭子峰攝）

浸大傳理學會早前在社交平台發表「理大圍城三周年」帖文，事後被校方嚴正訓誡，學會臨時行政委員會隨後宣佈停運。衞炳江今日在商台《政好星期天》表示，理大事件明顯涉及暴力及違法行為，且部分涉案人士已被法庭定罪，他強調，大學尊重學生看法，但認為言論自由並非絕對自由，校方對渲染事件及混淆視聽表明反對，「大家應聽過好多，一個人嘅言論自由，你唔可以喺一個裝滿人(滿座)嘅劇院內大嗌火燭，你係唔可以咁做。」

指學會「新莊」換屆後將不受影響

衞炳江指，校方對學會事件處理手法有異議，但強調今次只是針對言論本身，學會「新莊」換屆後將不受影響，他指，學生事務處亦有與學會保持溝通。

2019年反修例事件至今已逾三年， 衞炳江表示，相信經歷事件後需時沉澱，他指一間學校有不同光譜人士，大部分人持平中立，亦有極端立場，他不諱言仍有學生心情尚未平復，「個別學生仍有強烈感覺，相信仍然有」，但他曾與部分參與事件的學生溝通，部分學生看法有變，亦開始反思當時行為。

2019年反修例事件至今已逾三年， 衞炳江表示，相信經歷事件後需時沉澱。（資料圖片）

重新取錄已完成服刑學生

他提到，校方支持學生改過自新，亦有重新取錄部分已完成服刑學生，但手頭上未有數據提供，他強調，各間大學亦會適當給予平等學習機會。 衞炳江又提到，校方正籌備課程，協助學生進一步了解國安法。

反修例風波期間，理大校園被圍封，衞炳江時任理工大學常務及學務副校長，曾多次親身到理大校園視察及處理事件，曾遇上留守者示威。（資料圖片／歐嘉樂攝）

指收會費責任應在學生會而非校方

至於浸大自本學年起，宣布不再為學生會代收會費，衞炳江指，自己在學時積極參與學生會活動，亦獲益良多，故非常支持學生會，惟他認為，各間大學為學生會代收會費僅以方便角度出發，自己40多年前在學時亦曾提出疑問，若學生會因而毋用擔心會員人數及財政資源，則會與學生脫節。他指，學生有權選擇入會與否，故收會費責任應在學生會，而非校方。

他又指，留意到有學會聲稱不屑成為「福利莊」(以提供學生褔利為主)，他則認為相關想法反映未有理解組織社團的目的及需要，「唔明白帶領群眾係需要啲咩，係好危險嘅事。」

被問到近年湧現移民潮，衞炳江指暫未見到收生受到影響， 但承現移民潮會延長未來適齡入學下降問題。他又指，各間大學由過往至今不斷「搶人才」，招攬優秀教授和科研人員日趨激烈。

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