合資格港人明起可繼續到港深醫院覆診　門診費為100元人民幣

政府於2020年起因應疫情推出支援計劃，讓居住在大灣區的醫管局病人，可以到港大深圳醫院覆診。隨著兩地一月通關，港府未有取消計劃，早前公布擬推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」延續相關安排。



相關措施早前獲財委會通過，港府宣布明日起推出相關計劃，讓合資格香港市民可於港大深圳醫院接受資助診症服務。合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元。



內地看病除基本診金外，檢查，藥費需要額外加錢，港深醫院設立打包收費，提高收費透明度。(盧翊銘攝)

新冠肺炎疫情襲港三年，由於兩地人流無法往來，食衞局（醫務衞生局前身）在2020年11月公布，推出特別支援計劃，對象是居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人，可到港大深圳醫院接受資助的跟進診症服務，以照顧因疫情無法返港的病人。

不過，相關計劃在一月完全通關後未有宣布取消，而今日為原定計劃的完結時間。為便利香港市民在內地發展、生活和居住，港府宣布明日起會推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」繼續有關安排。

每位資助上限為2000元人民幣

在先導計劃下，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務，需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元，有效期至明年3月31日。

計劃的服務範圍與特別支援計劃的相同，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

現時已參加了特別支援計劃的病人如有意參加先導計劃，可向港大深圳醫院提出，他們在完成有關手續後會過渡至先導計劃。如病人無意參加先導計劃，並希望返回本港醫管局的專科或普通科門診覆診，他們亦可向港大深圳醫院提出，院方會根據病人的臨床需要，將他們轉介至醫管局相應門診預約跟進。

至於從未參與特別支援計劃的合資格病人，或曾參與計劃但需要更新個人資料的人士則可由明日起向港大深圳醫院申請參加。