過渡性房屋｜歷史任務將完結　部份因業權問題走數　涉1300個單位

過渡性房屋作為改善劏房戶居住環境的歷史任務，未來將由簡約公屋「接棒」。《香港01》比對政府過去兩個年度的立法會文件等資料，發現至少3個過渡性房屋項目最終「無影」，包括已獲城規會「開綠燈」的元朗菜園村南項目，以及西貢慶徑石路項目，兩個均涉私人土地，同因業權問題令計劃「夭折」。

翻查資料，亦共有17個項目延期，包括兩個由發展商借出的新界項目，因遭原居民強烈反對，工程至今仍未動工，須削減規劃或要由第三方斡旋才可繼續。計及消失和削減規模的項目，合共有1,269個單位「走數」，接近黃大仙沙田坳邨的規模。

本土研究社表示，當局依賴私人土地推展社會房屋的做法一直備受質疑，現時至少4個項目因捲入土地糾紛而「胎死腹中」或延期，質疑是發展商是想借公共項目掃除障礙，卻令項目陷入難關，同時憂簡約公屋會重蹈覆轍，希望政府重新檢視市區閒置政府土地短期發展，以最具成本效益的方法紓緩住屋問題。



【檢閱過渡性房屋系列之一】



屯門菜園村（南）項目位於元朗八鄉梁盛路和錦田路交界，現為農業用地。（Google Map截圖）

運輸及房屋局去年向立法會特別財委會提交文件，回覆議員質詢，當時披露正有三個深入研議中的過渡性房屋項目，包括元朗橫台山菜園村（南）、銅鑼灣禮頓道加路連山道，以及前白田天主教小學項目，合共可提供708伙。不過，前白田天主教小學項目未幾已在過渡性房屋專題網站消失，但補上一個新項目——西貢慶徑石路項目，可提供550個單位。

上述合共4個項目中，只有銅鑼灣加路連山道項目已動工，預料在今年第二季落成，其餘項目均已在過渡性房屋專題網站上「消聲匿跡」，當中兩幅地由私人提供。

翻查資料，元朗菜園村（南）項目早在去年4月向城規會提交3年臨時改劃申請，根據文件，項目由兆置區居民協會營運，現為閑置農地，佔地約10,721平方米（即115,404平方呎），擬議興建5座4層高住宅和7幢非住宅樓宇，可提供607個單位，預料在2023年落成，並營運至2030年。項目在同年8月獲城規會「開綠燈」有條件通過。

菜園村擬建逾600個單位 職員：房屋局未批

惟事隔9個月，該機構仍未發放申請資訊、項目詳情等，記者以市民身份致電該機構查詢，職員表示，「我哋係入曬文件申請，但係而家問題就係房屋署（局）嗰度未批」，更坦言「我哋都喺度等咗好耐。」《香港01》隨後向該機構查詢詳情，惟截稿前未有回覆。

至於西貢和前白田天主教小學改建項目，則沒有提交改劃申請，房屋局亦從無交代詳細選址、營運機構、預計動工和落成日期等資料，記者曾比對西貢慶徑山路一帶土地，只有兩幅較大的土地可供發展，其中一幅在慶徑山路以西，屬於綠化地帶，位處生態敏感地段。另一幅則在北圍以北，兩幅土地均位處山上，相信均難興建過渡性房屋。

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除了三個項目突然消失外，仍未落成的項目亦有17個延期，涉及時間由一季至四年不等，最嚴重的個案為要摒棄「水管屋」設計的荃灣海興路項目，項目延期近四年。

值得注意的是，房屋局專題網站顯示，其中三個延期項目仍「與持份者諮詢中」，至今尚未動工，全部均位於新界，有兩幅為發展商借出的前祖堂地，包括捲入收地糾紛的元朗牛潭尾真善路項目，地皮由恒基地產借予新社聯營運，地盤佔地23,953平方米（即約257,830平方呎，項目早在去年1月獲城規會「開綠燈」，申請文件提到，在項目獲得批准後，便會隨即動工，務求可盡快落成。項目翌月獲政府批出6.8億撥款，原訂去年底動工，惟截至本月初，有約一半地皮仍為牛潭尾村原居民經營的魚塘。

新社聯：發展商未能收回土地

新社聯元朗副理事長呂堅向《香港01》確認，發展商未能收回土地，故仍未轉交地皮予新社聯發展，現時估計最快10月才能動工，換言之，項目將延遲接近一年，最快明年底才有望入伙。

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另一幅捲入祖堂地爭議的天水圍屏山項目，地皮由新世界發展借出，營運機構「要有光」早在2020年11月便已就涉及的3幅地皮，向城規會申請臨時許可，擬建100伙，原訂2022年落成，惟項目隨即惹起毗鄰的上璋圍村鄧姓原居民反彈，拉鋸逾一年，「要有光」將規模削減逾成至87伙，才在爭議聲中獲城規會批准，惟原居民以「封鎖屏山文物徑」回應，令項目仍未能上馬。

要有光創辦人余偉業透露，房屋局早前介入事件後，與原居民磋商，決定放棄在南部鄰近聚星樓的地盤建屋，令單位總數再減逾兩成至僅68伙，現時有待工程顧問報告出爐，才能確定能否在今年第3季動工。

「光村」項目其中一幅農地靠近法定古跡聚星樓。（資料圖片／龔嘉盛攝）

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房屋局：不再接受在空置土地上新建過渡屋項目的資助申請

房屋局回覆查詢時指，橫台山菜園村（南）項目未能在去年底前，解決相關土地業權／租用安排、地區意見及營運權責等問題，但及後政府已決定在未來幾年主導興建約3萬個「簡約公屋」單位，過渡性房屋資助計劃已於今年開始，不再接受在空置土地上新建項目的資助申請，由於橫台山項目未能在去年底前解決問題，故當局未能考慮有關項目的申請。

對於另外兩個項目，房屋局則表示，西貢項目涉及私人土地，據當局了解，土地擁有人並未能與倡議項目的非政府機構達成共識，故最終未能提交撥款申請。而前白田天主教小學則在房屋局納入過渡性房屋研究後，便已成為白田邨重建計劃的一部份，拆卸及建築工程亦即將展開，故當局不再推展有關項目。

在3個「仍在諮詢中」的延期項目方面，當局僅交代光村項目在削減規模後，便已獲當局批出撥款，目標是在明年第三季竣工，當局期間會繼續與持份者溝通，期餘兩個項目當局未有列明延期原因。值得注意的是光村項目土地租借期是由2021年12月起計，為期7年，換言之，現時項目延期近年兩年，可供租住的年期亦相應削減。

民建聯立法會議員劉國勳。（資料圖片／黃寶瑩攝）

立法會改善基層住户居住環境事宜小組委員會委員劉國勳表示，現時至少兩個項目「爛尾」，亦有部份項目延期的的現象並不理想，「如果政府當初覺得啲地係合適，係咪要諗一諗去take up咗佢呢？」

他認為，在推展社會房屋上，政府應主導問題，強調土地業權、宣傳等問題難以單靠營運的非牟利團體自行處理，「如果政府就咁放手畀佢哋處理，亦都冇一個強以有力嘅支援，有啲問題唔係佢哋能夠（處理），例如業權嘅問題。」

他續指，不單是業權問題，現時新界項目入住率不足，亦非營運機構能自行解決，需要有龐大資源和政府統一處理，才能有助解決問題。他促請政府檢討過渡性房屋的問題，並推出改善措施，而非繼續任由相關機構／項目自生自滅，並在推展簡約公屋時作出改善。

本土研究社成員黃肇鴻。（資料圖片／張浩維攝）

本土研究社成員黃肇鴻表示，捲入土地糾紛的4個新界項目，起初能納入過渡性房屋計劃，政府理應已與土地持有人達成共識，但拖延至今仍有爭議，當中一半項目已「胎死腹中」，而「光村」和牛潭尾真善路項目雖然仍在推行，惟卻要政府出手介入，質疑發展商以藉地推行社會房屋為由，以公權力介入土地爭議，而當局則要花費大量時間和資源才能推展項目，批評依賴私人土地推行社會房屋的做法，是「搵石頭砸自己隻腳，你一早用政府土地就得！」

他續指，過渡性房屋接連有多個項目出現問題，亦是即將推建的簡約公屋的潛在問題，強調最有效的做法應是利用政府土地推行社會房屋，建議政府出動「尚方寶劍」收回土地，或者利用市區多幅閑置官地或可供短期租用的土地發展，而市區土地的發展密度亦較新界高，認為此舉更具成本效益，亦更能吸引基層入住，不會再出現偏遠項目入住率低的問題。