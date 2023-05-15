過渡性房屋｜逾900個新界單位仍空置　擬設統一申請　推搬遷津貼

新一屆政府上任後宣告推出由官方主導的三萬伙簡約公屋，當中新界佔逾一半單位，惹起社會批評選址偏遠。過渡性房屋作為簡約公屋的「前身」，在新界的項目入住率不足早已成為焦點。根據房屋局提交立法會的文件，截止今年2月中，新界過渡性房屋入住率最多的項目只有約75%，合共逾900個新界單位仍然空置。據了解，房屋局早前與過渡性房屋的營運機構開會，研究推出一筆過「搬遷津貼」，並擬增設類「統一申請」平台，以吸引基層入住新界項目。

而房屋局早前駁回屯門一個過渡性房屋項目的撥款申請，曾提到市區的項目受申請人士歡迎，故今年開始只會接受建築期較短的市區改建項目申請。社區組織協會副主任施麗珊表示，在新界仍有大量單位空置下，不再接受新申請的做法合理，惟當局卻繼續在新界大推簡約公屋，其實「冇汲取教訓」，希望當局可按情況檢討簡約公屋的選址，並改善涉及項目的交通等問題，以免重蹈覆轍。



【檢閱過渡性房屋系列之三】



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房屋局局長何永賢早前曾反駁，提到即使是居住屯門過渡屋項目，居屋往返市區乘坐巴士途經青山公路，「係一個心靈洗滌嘅快樂旅程」，言論再惹爭議。

事實上，房屋局向立法會提交的文件顯示，截止今年2月中，10個已投入運作的新建或改建的過渡性房屋項目，有三個項目入住率不足80%，全部均位處新界，即使是位處公屋三聖邨內、毗鄰輕鐵三聖站的空置校舍改建項目救世軍「齊+」@三聖，入住率亦只有74.8%。

放寛申請門檻 入住率仍偏低

至於一直因入住率低而為人詬病的元朗同心村和博愛江夏圍（第一期），在調整甲乙類租戶比例後，即放寛予更多輪候公屋未滿3年的人申請，入住率分別仍只有63.6%和71.6%，亦即仍有合共878個單位未有人問津。上述兩個項目的單位均較偏遠，步行往最近的港鐵站均需約15分鐘。

對比其餘7個位於市區的項目，全部入住率均達90%以上，大部份更是爆滿，反映市區的單位較受基層歡迎。

▼2022年12月4日 屯門「簡約公屋」選址▼



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消息人士指，房屋局近月邀請過渡性房屋的營運機構開會，商討過渡性房屋營運的事情，當局在會上透露，研究增設「搬遷津貼」，在租戶獲安排入住前，提供一筆過搬遷資助，以吸引基層入住新界的項目，但未知會否同樣適用於市區的過渡屋租戶。

消息續指，當局在會上亦有披露，未來一兩個月將會推出「統一申請平台」，除了會有網上中央申請平台外，亦會在房委會總部設立服務點，各機構可在該處設置諮詢站，推介其過渡性房屋項目，並可統一收表，認為做法能方便有需要人士了解各項目的資料，亦有助機構吸引有需要的基層。

其實，政府亦曾間接承認新界推展過渡屋項目吸引力有限，房屋局今年開始亦不再接受新界過渡性房屋的新申請。當局早前回覆立法會時表示，因應政府將主導興建簡約公屋，故不再接受在空置土地上新建過渡性房屋的資助申請，但同時指市區由空置住宅／非住宅樓宇改建的項目，規劃和建築期較短，「而且一直受到申請人士歡迎，故會繼續支持機構推行改建項目」，換言之，未來新界不會再有新的過渡性房屋項目推行。

社區組織協會副主任施麗珊。（資料圖片／何家達攝）

社區組織協會副主任施麗珊表示，當局暫停接受新界項目的新申請的做法合理，「（現有項目單位）未填曬，佢梗係唔敢再推啦」，但當局卻在另一邊廂在新界推行大力簡約公屋是，直言是未有汲取過渡性房屋的教訓，希望當局可按情況檢討簡約公屋的選址。

她續指，市區難以提供如此大片土地興建數千個單位，故亦理解當局難以放棄新界選址，加上簡約公屋租金較便宜，未來改由房委會統一安排申請，相信宣傳會較過渡性房屋好，將有助提升入住率。她建議當局在改善軟件的同時，亦能在配套入手，改善交通、就業網絡和學校等問題，以吸引基層搬入新界。

本土研究社成員黃肇鴻。（資料圖片／盧翊銘攝）

本土研究社成員黃肇鴻亦表示，政府決定不再接受新界過渡性房屋項目的申請，顯然是發現新界選址並不理想，入住率的數據亦反映有關情況，惟簡約公屋卻繼續大推新界的選址，當中上水蓮塘尾項目不但偏遠，平整地基等建築費用亦十分昂貴，「連佢自己都檢討過發現唔得，但都仲係照做」，批評做法並不合理，亦自相矛盾。

他續指，即使是鄰近輕鐵站和巴士總站的屯門三聖邨項目，入住率亦不理想，顯示即使新界項目有「交通優勢」，但在欠缺工作機會下，仍難吸引基層遷入，當局卻對社會意見充耳不聞，批評當局是浪費資源推銷根本不適合基層的產品。

如果個批評係咁大嘅時候，點解佢都唔肯取消嗰啲選址呢？仲要同你講屯門公路搭車洗滌心靈，咁夾硬嚟，咁係咪同你講係冇彎轉，一定要喺新界？而佢係提出唔到喺公共政策上好strong（強烈）嘅理由要咁做。 本土研究社成員黃肇鴻

他強調，政府並非無地可用，市區已有不少閑置土地或可供短期租用的官地可即時發展，相關土地的發展密度更高，甚至可如啟德選址一樣，興建樓高十多層的住宅，提供更多單位，認為此舉更具成本效益，亦更具吸引力，避免再出現偏遠項目入住率低的問題。