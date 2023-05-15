過渡性房屋｜酒店改裝單位因租期長可「乘大」1.5倍　團體批篤數

上屆政府在2019年宣布推展過渡性房屋，以改善居住環境惡劣的基層家庭家庭生活，並兩度將目標「加碼」至2萬個單位，前運輸及房屋局局長陳帆去年5月在網誌公布，目標已「超額」完成。

不過，《香港01》比對過去兩年的政府文件後，發現官方聲稱由酒店或賓館改裝的過渡性房屋總單位數目，雖然列明為816個，惟相關數據並非「實際單位數目」，其中3個項目因租期獲延長一年，資助金額亦會相應增加，故將單位總數「乘大」1.5倍，扣除以此計算方式增加的80伙，距離達到「酒店和賓館作過渡性房屋作為過渡性房屋的先導計劃」的800伙目標，仍相距近一成。

本土研究社成員黃肇鴻表示，當局的計算方式有違一般做法，直指是「篤數」，務求在疫情過後，可以新方式達標「交功課」。他強調有關計算方式並無令更多基層受惠，「對基層市民嚟講係無意義」，亦失去了推行此政策的原意。



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《香港01》比對過去兩年的立法會特別財務委員會文件，發現在「酒店和賓館作過渡性房屋作為過渡性房屋的先導計劃」中，有3個項目的可提供單位數目與去年的數據有出入，當中路德會營運的「德薈II」和「德薈III」提供的單位數目均較去年提升1.5倍，分別增至68和72伙。

租住期較其他項目多一年 單位數以1.5倍計算

文件未有交代兩個項目單位數目有增長的原因。不過，房屋局渡性房屋專題網站則在備註中列明，上述兩個項目，連同社區組織協會新加入的項目，因租住年期為3年，較一般的2年租住年期長，故會以1.5倍計算所涉及的房間數目，亦即新計算方法下，此3個項目的總數目增加了80伙。

倘若扣除政府以1.5倍計算的單位數，還原為實際供應單位數，由酒店或賓館改裝的單位數，其實只得736個單位，與800個單位的目標相距8%。

社協早前與超過40間賓館合作，推出賓館改建的過渡性房屋項目。（資料圖片／曾鳳婷攝）

此外，由聖雅各福群會營運的「雅居」原訂可提供160個單位，惟房屋局最新的特別財委會文件已將單位數目下調至僅100伙，當中卻只得41伙已投入服務，餘下的59伙仍在與相關處所擬定最終租約，投入服務的時間尚待確定。換言之，與原訂計劃相比，近75%單位「失蹤」。嶺南藥業慈善基金會營運的18間賓館亦有至少6伙，仍未與相關處理簽約。

房屋局回覆查詢時指，酒店和賓館改建計劃下所提供的房間，原訂租用期為2年，而按此基礎下，每個酒店／賓館房間的資助平均額為116,750元，目標是提供800個單位，至去年有更多項目陸續進入成熟階段，社協和路德會營運的三個項目與相關酒店／賓館達成共識，將租用期延長至3年，故其所涉及的資助額需增加，故當局將可提供的單位數量相應增加1.5倍。

其他過渡屋為何不會以1.5倍計算？ 房屋局：不可直接比較

被問到為何其他過渡性房屋計劃並無因應租住年期而調整單位數目，房屋局則表示，其他新建或改建的過渡性房屋項目並無兩年的租用期前設，有關撥款亦不是按使用年期考慮和發放，「計算方式和概念完全不同，不可以直接比較。」

本土研究社成員黃肇鴻。（資料圖片／歐嘉樂攝）

黃肇鴻：單位數無多咗 只係唔同時空下嘅單位

本土研究社成員黃肇鴻表示，疫情過後，經濟逐漸復甦，難以再有酒店或賓館願意加入計劃，但當局為求應付政策的關鍵績效指標（KPI），便採取以租用期計算單位數目的做法，直指有關計算方式是「篤數」：「啲單位數目係冇多咗，只係唔同時空底下嘅單位」，批評有關計算方式，「對基層市民嚟講係無意義，只係滿足官僚、自我感覺良好。」

他憂慮當局以兩年租住期為單位計算房屋供應量，或會在兩年期過後「迫遷」，進一步以受惠人數計算KPI，便會出現「南昌220」項目的翻版，再有無法上樓的居民被迫重返劏房。他強調官方玩弄KPI已失去政策原意，無法解決現時本港水深火熱的住屋困難。