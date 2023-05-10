榮源茶行太子女王詩雅涉隱瞞行蹤　案10月開審　張竹君是證人之一

榮源茶行太子女王詩雅於去年1月出席全國人大代表洪為民生日派對後，確診新冠肺炎，之後涉嫌隱瞞行蹤而被票控，案件今（10日）在九龍城法院進行第三次預審。控方庭上透露，已準備其專家報告，控辯雙方已準備好審訊。裁判官把案件排期至10月6日審訊，預計需時6天。



女被告王詩雅(37歲)，被控8項傳票，包括1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，及於2022年1月5至12日，明知而向獲授權人員及衛生主任張竹君提供在要項上屬虛假性的資料，即她在2022年1月3至4日的行蹤。

被告王詩雅。(朱棨新攝)

控方庭上稱，其專家報告已交予法庭和辯方。控辯雙方已準備好審訊，預期審訊需時6天。辯方庭上透露，除了被告和專家證人，另會傳召兩名證人，為被告的家人和朋友，隔離時住在同一病房。裁判官把案件排期至10月6日審訊，並預留6天審期。

據悉，控方和辯方的專家均為腦神經科專科醫生，分別為張德輝和黃家星。此外，控方審訊時將會傳召曾致電被告的職員，其中一名職員為衞生署傳染病主任張竹君。

案件編號：KCS17695-17702/2022