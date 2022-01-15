陳志全與王詩雅同時段牛気打邊爐　送竹篙灣檢疫　未能到警署報到

涉及民主派初選案、獲保釋的前立法會議員陳志全「慢必」，早前到銅鑼灣希慎廣場「牛気」打邊爐，湊巧同場有「洪門宴」新冠肺炎確診者王詩雅（#12838），昨晚被送到竹篙灣檢疫中心隔離。



他的代表律師去信法庭，指因為檢疫未能按要求到警署報到，亦要暫停在家宵禁，直至檢疫期完結。



陳志全因參與民主派初選，被控串謀顛覆政權罪，他去年9月以10萬元現金擔保，3項人事擔保各10萬元保釋，其保釋條件包括每星期到北角警署報到4次、須遵守晚11朝7的宵禁令、不得直接或間接以任何方式作出、發放或轉載任何危害國家安全的言論、需要交出所有旅遊證件及不得離港等。

王詩雅亦指到牛気打招呼 惟同場港大生確診

至於曾赴港區人大代表洪民生日派對的確診患者王詩雅，懷疑多番隱瞞潛伏期內的行蹤，包括未有透露在赴「洪門宴」前曾與友人到干諾道西155號的私人處所飲酒，又未通報曾在銅鑼灣希慎廣場「牛気」內用膳，直至出現確診者才被揭發行蹤。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅昨日（14日）指，現時正就部份個案進行檢控工作，但不透露針對甚麼個案，強調檢控工作「係有進行中」。

一名20歲港大男生（＃13012）上周二（4日）光顧銅鑼灣希慎廣場「牛気」，本周三（ 12日）初步確診。當局調查後，才發現王詩雅曾與友人、香港菁英會秘書處32歲女職員（＃12882）當日同時段於「牛気」用膳，與港大生隔大約一行枱。而最初衞生防護中心僅指王詩雅曾在「牛気」短暫逗留及打招呼「say 個 hi」，未有指她曾經一同用膳，懷疑王詩雅隱暪行蹤。