科興下月供新冠疫苗予私人市場　擬免費提供數千劑予3至12歲兒童

港府早前宣佈最新的新冠疫苗接種安排，非優先群組的港人只能在私人市場自費接種第四針的加強劑。科興今（10日）公布，將在下月內為香港私人市場提供新冠疫苗（原始株）的供應，以滿足非優先群組自費接種的需求，同時計劃與本港慈善機構合作推出疫苗捐贈計劃，以提供數千劑加強針供3至12歲的在港兒童，讓更多兒童繼續得到免費疫苗的保護。



(左)科興控股生物技術有限公司首席商業官楊光、(中) 科興控股生物技術有限公司董事長、總裁兼 CEO尹衛東、(右) 科興控股香港有限公司亞太區業務發展總監羅文慧出席新冠疫苗800天感謝禮。（科興提供）

科興今公布，將在下月內為香港私人市場提供新冠疫苗（原始株）的供應，以滿足非優先群組自費接種的需求，另外計劃與本港慈善機構合作推出疫苗捐贈計劃，讓更多兒童繼續得到免費疫苗的保護。

科興控股生物技術有限公司首席商業官楊光解釋，此舉為減低兒童的感染風險，並顧及大多數兒童將不屬於免費接種加強劑的優先群組。科興計劃前期先提供數千劑加強針供3至12歲的在港兒童，包括本港兒童和來港兒童免費接種，另現時亦正積極尋找合作機構，已與香港一些學會探討免費接種的可行性。

另外，被問到會否計劃向本港提供二價的新冠疫苗，科興控股香港有限公司亞太區業務發展總監羅文慧則表示，如日後有新研發亦會向本港供應，但強調不少研究都證明，科興現時的單價疫苗對變種病毒都有作用。