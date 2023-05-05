黃昏馬｜馬會宣布復辦黃昏賽　頭場4時開跑　今季跑7次6.4首跑

香港賽馬會今日（5日）表示，由於香港夏季酷熱天氣挑戰愈來愈大，經過深入評估後，已獲政府支持在今個夏季舉行黃昏賽事，本季合共7次黃昏馬賽事全於沙田馬場舉行，復辦後首次黃昏賽6月4日舉行，頭場將於下午4時預計當氣溫降低時舉行。



馬會行政總裁應家柏說，由於6月和7月氣溫愈來愈高，黃昏賽事將有助保障馬匹及參與者的安全。馬會又指，將會視乎今年夏季黃昏賽事後的效果和持份者的意見調整安排，將會考慮在未來馬季繼續在6月至7月舉行黃昏賽事。



馬會將於今年6、7月的馬季推行黃昏賽事。（資料圖片／盧翊銘攝）

本季7次黃昏馬包括7.1賽事及7.16馬季煞科戰

馬會表示，今個夏季舉行黃昏賽事的日期分別為6月4日、10、18日和25日；以及7月1日、9日和16日，頭場將於下午4時預計當氣溫降低時舉行。至於最後一場賽事，若當天是舉行10場賽事，尾場將於晚上8時50分開跑；若當天舉行11場賽事，尾場則於晚上9時半開跑。

該會指，正與政府部門和運輸機構等商討安排，以確保黃昏賽事順暢進行，而場外投注處、電話投注服務及馬場餐飲設施的服時間亦會相應調整。至於彭福公園的開放日數及時間將不會減少。

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馬會續指，根據天文台和該會天氣監察紀錄的分析，夏季的氣溫變得愈來愈高，與10年前（2008至2012年）相比，2018至2022年間的6月和7月，氣溫高達33度或以上的酷熱天氣日數增加近兩倍至99日，而去年6月及7月的數據顯示，氣溫在中午過後升至最高，隨後便會逐漸降溫。

應家柏稱6月和7月氣溫愈來愈高 黃昏賽有助保障馬匹及參與者安全

馬會行政總裁應家柏說，馬匹及賽事參與者，包括騎師、馬房和賽道職員、馬主及顧客的福祉至關重要，由於6月和7月的氣溫愈來愈高，黃昏賽事將有助保障他們的福祉和安全。

馬會：夏季酷熱天氣挑戰愈來愈大

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，為確保賽駒和賽事參與人士的福祉及安全正，該會將應用「暑熱壓力指數」作為氣溫測量方法，並會採取相應的緩解措施。