馬會逾3億推「賽馬會眾心行善」計劃　為參加者度身設計義工服務

因疫情而三年無舉辦的「香港賽馬會社群日」，今天（15日）在沙田馬場再度舉行，馬會於活動上公佈推出逾3億港元的「賽馬會眾心行善」計劃，鼓勵大眾加入義工行列，將透過夥拍12個合作夥伴，為社會大眾，尤其學生、50+及退休人士等社群，度身設計義工服務項目，共創全城行善文化。



今年社群日以「賽馬惠慈善 — 全城參與義工服務」為主題，為期五年的「賽馬會眾心行善」計劃涵蓋以下範疇：

• 「義工推廣校園夥伴計劃」以中小學生為對象，培育他們成爲義工及社會服務領袖；

• 「50+社群及退休人士義工推廣計劃」：鼓勵參加者開展幫助別人、關懷社區的「義工」人生；以及

• 「眾心行善平台」：提供一站式平台，讓義工可搜尋不同的義工服務，亦可整合參與及記錄各個服務活動，預計將於今年稍後推出。

計劃的12個合作夥伴包括：香港小童群益會、香港明愛、基督教香港信義會社會服務部、香港青年協會、香港基督教女青年會、社職、聖雅各福群會、Time Auction、義遊、義務工作發展局、牽手．香港，以及英華書院。

今日有超過200名來自政府部門、非政府組織、社區團體及學術機構等代表出席勞工及褔利局局長孫玉菡、馬會主席利子厚、馬會副主席李家祥、馬會行政總裁應家柏，以及「賽馬會眾心行善」計劃諮詢委員會召集人張仁良均為計劃公佈儀式擔任主禮嘉賓。

孫玉菡對馬會積極推動本地義工服務發展，表示讚賞及支持，並期望新推出的「賽馬會眾心行善」計劃能推動更多市民成為義工，為更多有需要的人士帶來關懷和希望。

馬會主席利子厚表示，賽馬會眾心行善計劃能為香港帶來莫大裨益，對義工和受助者而言都是雙贏。「計劃能將年輕一代、長者，以至各行各業的人員連繫起來，為建設更美好社會，出一分力。」

馬會表示，一如其他慈善捐助項目，對「賽馬會眾心行善」計劃的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。