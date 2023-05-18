內地旅客隨處吸煙　旅監局倡推「戒煙團」　團友在港要交出煙包

港府近年以落實全面禁煙作為目標，更研究訂立「煙草終局」時間表。不過內地與香港的文化有異，內地吸煙旅客訪港時煙不離手，成為被關注議題。旅遊業監管局行政總裁方安妮表示，明白勸籲團友在合適的地點吸煙確實困難，但認為導遊有責任提醒，「你話佢哋全部圍住『打邊爐』，我覺得已經係進步啦，起碼佢哋唔會亂咁扔煙頭。」



其實旅監局為了解決相關問題，亦曾研究不同方案，包括在點對點之間設吸煙時段，但考慮到可能造成各種負面因素後，最終擱置方案。目前方安妮正研究「戒煙團」，導遊可鼓勵團友先交出香煙，承諾在港期間不再吸煙及購買煙草商品，直至回程才退回。她考慮未來向業界提出相關建議。



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在內地違例吸煙僅罰款約50元至200元人民幣

香港與內地文化有異，雖然兩地均實施禁煙政策，惟罰款金額卻相差甚遠。本港由2007年起規定公共室內空間及部份戶外空間，均不准吸煙，違例者將定額罰款港幣1,500元。相較之下，內地僅罰款約50元至200元人民幣，可吸煙的範圍亦較香港寬鬆，因此來港內地旅客稍有不慎，易墮法網破財。

有內地旅客酒店房吸煙被罰$2000 感委屈落淚提早離港

例如早前有內地旅行博主在小紅書上載相片，只見一名長者眼泛淚光看着罰單。原來博主的父親被酒店發現在房間內吸煙，被處罰港幣2,000元作為清潔費用。由於罰款對於內地人屬於數目較大的金額，其後行程嚇得不敢吸煙，最終其父因罰款委屈流淚，提早結束旅程回家。

除此以外，記者早前在土瓜灣發現團友在路旁吸煙等待旅遊巴；亦在富山邨發現有團友在酒樓門外吸煙，不過該位置仍屬公共屋邨範圍，禁止吸煙，因此團友已違反禁煙條例，但導遊目睹後並未阻止相關行為。有居民在受訪時亦對此作出投訴。

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方安妮：導遊有責任提醒團友到適當地點吸煙

對於內地旅客在街上吸煙的問題，方安妮表示，團友可能因為飯菜不合口味，或不喜歡購物，寧願在食肆或商店門外吸煙等候，因此曾向業界強調，導遊有責任提醒團友在適當地點吸煙，否則會造成中港矛盾。「你話佢哋全部圍住『打邊爐』，我覺得已經係進步喇，起碼佢哋唔會亂咁扔煙頭。」

曾考慮在景點之間設吸煙時間 惟不可行而擱置

她透露，曾考慮過不少方案，例如導遊可在點對點之間，安排團友在法例許可兼又人煙稀少的地點吸煙，待「吃飽滿足」後才繼續旅程，其他景點則不再吸煙。不過考慮到能夠容納數十名團友吸煙的地點有限，亦可能偏離原定行程，若一旦被市民目睹畫面，更可能惹來更大反感，加上該做法亦變相鼓勵吸煙，因此最終決定擱置方案。

▼3月30日 土瓜灣墟冚情況▼



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研向業界提出「戒煙團」 成功推行可獲獎勵

方安妮又指，明白勸籲團友在合適的地點吸煙確實有困難，但她認為業界亦可動腦筋，嘗試推出標榜健康的「戒煙團」，鼓勵團友健康旅遊，來港時交出煙包，並承諾在港期間不再吸煙及購買煙草產品。「可以同佢講，我哋試下玩呢個遊戲，你喺香港三日，𠵱家我有晒你哋啲名，將煙仔放落嚟膠袋，走嘅時候我畀返你，但係呢三日試下我哋健康旅遊，我哋唔吸煙。」

她認為上述建議為可行，對內地旅客及市民的健康，以及周邊環境均有益處。她又指，大部份團友亦願意聆聽意見，因此考慮未來會向業界提出建議，若有導遊成功推行「戒煙團」，旅監局將作出獎勵。

此外，業界有傳若當局發現有內地團友在禁煙區域吸煙，除了違例者需要罰款外，隨團導遊亦一併「連坐法」處以罰款，甚至「釘牌」。方安妮澄清指，從沒考慮過相關措施，強調導遊只需要做好本份。

▼3月30日 土瓜灣墟冚情況▼

