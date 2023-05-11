5.15起內地居民可全國申辦赴港澳團隊旅遊簽註　毋須返戶籍地辦理

國家移民管理局今日（11日）宣布，將於下周一（15日）起恢復內地居民赴港澳團隊旅遊簽註全國通辦，內地居民可向全國任何出入境管理機構申辦有關簽註，以及申辦赴港澳探親、工作及學習的證件。新安排下，在原籍地以外城市工作或就學的內地居民，可向全國任何出入境管理機構申辦簽註，毋須返回戶籍地辦理，回復至疫情前安排。



▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



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國家移民管理局今日發公告指，為進一步便利出入境人員往來，自下周一起全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽註，並實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件。

公告公布調整優化入境管理政策措施包括，全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽註全國通辦，內地居民可向內地任一間公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽註申請，申辦手續與戶籍地一致。

此外，實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」。內地居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區，可向全國任一間公安機關出入境管理機構提交與申請事由相應的探親、逗留和其他三類簽註申請，申辦手續與戶籍地一致。