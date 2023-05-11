尊子漫畫再遭官方批評　法新社：周日起遭《明報》停刊

本港筆名「尊子」的著名政治漫畫家黃紀鈞周三（5月10日）向法新社表示，因最新一篇諷刺漫畫遭到政府部門批評，他在《明報》的「尊子漫畫」專欄將被停刊。法新社引述消息人士稱，「尊子漫畫」將於周日起被停刊。



《明報》周二（9 日）刊登的「尊子漫畫」，內容被指諷刺政府最近公布的區議會改革新方案。漫畫內容指只要「長官」認為合適，會考中英數不合格、膽固醇過高，癡肥等都可委任為防火滅罪委員會，由他們把關篩選區議員，市民都很放心。

5月9日《明報》尊子漫畫，評論政府委任防火、滅罪委員會，民政及青年事務局批評抹黑政府委任原則。

民政及青年事務局同日發文批評，漫畫有歧視成份及抹黑政府，形容是「政治凌駕道德的行為」，局長麥美娟嚴厲譴責。局方又稱，近日《明報》接二連三針對政府完善地區治理建議方案作出一些誤導性的言論，扭曲解讀建議方案內容，屬政治凌駕道德的行為。

法新社報道，尊子周三表示，明報將不再刊登其漫畫。一位直接知情的消息人士向法新社證實，「尊子漫畫」將於周日起停刊，但目前尚不清楚是否無限期停刊。

報道指出，黃紀鈞的漫畫自1983年起在《明報》刊登，過去的作品曾多次遭政府批評。20多年前，他的作品也曾在澳門和新加坡被禁。尊子過去受訪時曾稱，開玩笑可能非常危險，可以迅速戳穿謊言，甚至可以把有權勢的人拖下寶座。