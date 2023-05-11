《明報》公布尊子漫畫周日起停刊　感謝40年來一起見證時代變遷

本港筆名「尊子」的著名政治漫畫家黃紀鈞周三（5月10日）向法新社表示，因最新一篇諷刺漫畫遭到政府部門批評，他在《明報》的「尊子漫畫」專欄將被停刊。《明報》編輯部今日證實，「尊子漫畫」將於周日（14日）起停刊。尊子今早回應港台查詢時表示，停刊原因等細節《明報》才充分掌握，並形容停刊決定也是今天「香港故事」的一部份，至於個人感受，他表示：「縱是崎嶇，總有前路的。」



《明報》周四繼續刊出新的尊子漫畫。（明報新聞報）

《明報》今日仍刊出新的「尊子漫畫」，並以「編按」方式公布停刊消息，內容為：「編按：Emily版尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫，將於14日（周日）起停刊，《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。編輯部」。

《明報》世紀版乜議員漫畫亦將於5月14日起停刊。

至於最新的尊子漫畫，以內地訪港旅行團為主題，一個內地團步行6小時到尖沙咀，可到茶餐廳品嚐火腿煎蛋飯。

5月9日《明報》尊子漫畫，評論政府委任防火、滅罪委員會，民政及青年事務局批評抹黑政府委任原則。

《明報》周二（9 日）刊登的「尊子漫畫」，內容被指諷刺政府最近公布的區議會改革新方案。漫畫內容指只要「長官」認為合適，會考中英數不合格、膽固醇過高，癡肥等都可委任為防火滅罪委員會，由他們把關篩選區議員，市民都很放心。

民政及青年事務局同日發文批評，漫畫有歧視成份及抹黑政府，形容是「政治凌駕道德的行為」，局長麥美娟嚴厲譴責。