園藝師好學獲資歷架構獎學金　赴加觀摩細菌化肥法後引「菌」來港

園藝管工張曉民大學畢業後進入園藝公司工作，喚起對樹藝喜愛，故再進修樹木管理課程，獲得教育局資歷架構「學習體驗獎勵計劃」三萬元獎金，前往加拿大參加一連三日的樹藝展，學習到用有益細菌分解肥料，使肥料和植物更有營養。他更引「菌」來港，發現將細菌加入有機廢物後，分解時間可縮減一半，更有效製造肥沃泥土。



新一屆資歷架構「學習體驗獎勵計劃」將於5月31日截止申請，從業員只要已成功完成最少一個資歷架構認可的進修課程、或已取得最少一項「過往資歷認可」資歷或資歷架構認可的專業資歷就可報名申請。



任墳場園藝管工 鍾情樹藝工餘進修文憑課程

現職園藝管工的張曉民，大學不是就讀相關科目，卻加入了園藝公司當文職。在工作中的前輩一次調他去修理樹木，喚起他原先對樹藝的興趣。於是在2017年到港大專業進修學院(HKU SPACE)，在工餘時間修讀樹木管理及保育高等文憑，並一邊全職在園藝公司工作。

獲得樹木管理資歷的張曉民，現時是英聯邦國殤紀念墳場管理委員會(CWGC)的園藝管工。CWGC在香港管理4個墳場，該些墳場都埋藏因戰爭而捐軀的英軍或平民。他指墳場因按英式規格興建，地面都是草地又有不少植物。他慶幸CWGC可讓管工們用自己方法種植和苗圃、用更少的農藥和盡量廢物利用。

獲學習體驗獎勵計劃嘉許 赴加拿大見識「化肥細菌」

深醉於園藝的他感學海無涯，適逢2022年教育局資歷架構「學習體驗獎勵計劃」接受申請，他報名後進入面試，便大開眼界，「面試有五六個面試官對住我哋，過程真係幾激烈，因為面試官對行業嘅認識好深。」幸好他的經歷打動面試官，成為行業中三位得獎者之一，獲三萬元獎金，讓他赴加拿大參加樹藝展。

張曉民指，樹藝展分三日舉行，但學到的是多年都未學過的智識，「一望無際園藝場地， 眼界大開，好多香港無嘅工具佢都有」，而令他有所學成的是細菌堆肥，「佢哋可以喺超市買對泥土有益嘅細菌，定期攪拌，就可以加速分解好似落葉等嘅有機廢物，從而生成更有益泥土。」

引「菌」來港 分解有機廢物快一半時間

張曉民決定帶此良物回港，亦見其之效，「本來要六個月去分解有機廢物，但依家有細菌就用兩至三個月就得。」有肥沃泥土就對植物有效，他更現場展示家樂花及馬纓丹兩款植物，並展出用了有益細菌後，兩款植物生長效率更高，而且有更多根部生長，「咁棵植物就可以吸收多啲泥土養分，亦可以用少啲農藥。」

計劃每年表揚約70從業員 獎金1萬或3萬

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，「學習體驗獎勵計劃」自2013年推行，每年表揚60至70位對行業有熱誠、從而進修的從業員。他指計劃容許23個不同行業的從業員代表自己行業報名，「例如一個行業有50人參加，我哋行業培訓委員會就會透過面試睇呢班人，過往有幾多個有持續進修、對行業有冇抱負、幫唔幫到公司、以及如果獲選，會唔會幫手做宣傳大使，最終每個行業會選出三個得獎者。」

計劃獲獎者可以1萬元參與本地的學習活動，如果選擇參與境外的學習活動，就可獲3萬元資助，就如張曉民一樣。黎英偉表示，資歷架構秘書處有一系列的建議活動讓獲獎者選擇，不過獲獎者亦可參加自選活動。

黎英偉呼籲有意申請計劃的從業員盡快申請。(盧翊銘攝)

新一屆獎勵計劃本月底截止申請

新一屆資歷架構「學習體驗獎勵計劃」將於5月31日截止申請，黎英偉指計劃好在可讓工人參與行業的精細位置，讓他們有專業發展，2024年更會認可園藝業。有與趣的從業員可到勞工處網頁下載報名表，在5月31日前透過電郵 (award@hkqf.hk)、傳真 (3106 2035) ， 或以郵遞方式送交資歷加構秘書處灣仔辦公室。