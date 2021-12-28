學術資歷評審局通過歐洲協會質素評估　將開展中港合作課程評審

香港學術及職業資歷評審局今日（28日）公布，正式通過歐洲高等教育品質保證協會（簡稱ENQA）外部評估，並獲評「大致符合」歐洲高等教育區質素保證標準和準則（ESG）2015版本各項要求，成為亞太區首個獲得此質素保證機構。另外，評審局正與廣東省教育廳及廣東省開放大學合作，就兩地資歷框架對接及試點進行研究。



左起為周慶邦、陳仲尼及黎英偉。（鄧穎琳攝）

ESG外部評審涵蓋14個範疇，外評主要評核評審局的内部質素保證機制、執行程序的有效性、專家委任制度、質素保證機制、評審局的地位、進行評審時的獨立性，持續質素提升，以及評審報告透明度等。

成亞太區首個獲歐洲高等教育區質素保證標準機構

香港學術及職業資歷評審局獲評為「大致符合」，評審局稱，ENQA外部評審小組讚揚評審局為質素保證把關，並以持續提升質素為目標，致力與國際接軌，亦有發佈完整評審報告，與教育界緊密溝通。

評審局主席陳仲尼說，喜見評審局質素保證工作獲國際性肯定，形容是重要里程碑。至於為何在四級中，只獲第三級的「大致符合」，而非最高的「完全符合」？評審局總幹事周慶邦解釋，現時無機構獲得最高「完全符合」評級，重申評審局會繼續追求卓越。

據《香港學術及職業資歷評審局條例》，評審局獲教育局長事先批准，可於香港以外進行評審。周慶邦表示，評審局已開展本地課程和内地營辦者合作的評審工作，而教育局已就部份内容在境外運作的資歷，於香港資歷名冊上登記的原則訂立指引。

正與廣東省教育廳合作 研兩地資歷框架對接

另外，評審局正與資歷架構秘書處合作，推動廣東省終身教育資歷框架的建設工作。資歷架構秘書處總經理黎英偉說，正與廣東省教育廳及廣東開放大學合作，分別就兩地資歷框架對接及試點進行研究，期望能促進香港與廣東省加強經濟合作及夥伴關係，便利大灣區勞動力流動。開拓大灣區工作是否考慮到財政收支平衡考慮？陳仲尼說，評審局財政健康，重申財務收益並不是開拓大灣區工作的重要考慮。