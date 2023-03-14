荷蘭進口蔬菜脆片含高含量丙烯酰胺　食安中心籲停止食用

食環署食物安全中心今日（10日）呼籲，市民不要食用荷蘭品牌「AMICA」的荷蘭進口蔬菜脆片Alfredo's Ortolana Salted Vegetables Chips，懷疑有關產品含有高含量丙烯酰胺。有研究顯示高含量的丙烯酰胺可令實驗動物患癌，發言人呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。



食環署食物安全中心今日（10日）呼籲市民不要食用荷蘭品牌「AMICA」的荷蘭進口蔬菜脆片Alfredo's Ortolana Salted Vegetables Chips。（CitySuper網頁）

食安中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品被驗出丙烯酰胺含量高。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡上述本地進口商跟進，初步調查發現該進口商曾進口受影響批次的有關產品。

產品資料如下：

產品名稱：Alfredo's Ortolana Salted Vegetables Chips

品牌：AMICA

淨重：100克

來源地：荷蘭

此日期前最佳：2023年3月25日

進口商：City Super Limited

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866，查詢上述產品的回收事宜。

本港進口商為City Super Limited

發言人又指，丙烯酰胺是一種化學物質，在 120度以上的高溫下煎炸、烘焙、烤或燒某些含豐富碳水化合物的食物（包括馬鈴薯和穀類食品）時會自然形成。有研究顯示高含量的丙烯酰胺可令實驗動物患癌，呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心亦會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。