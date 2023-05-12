抑鬱少年販毒判教導所　上訴庭揭報告指因失戀影響情緒　改囚4年

被指在審理多宗涉及販毒案中連番出錯的高院女法官金貝理，去年處理一宗17歲少年涉販毒案時，明言不想少年的人生被摧毀，雖然根據量刑指引可判他入獄近12年，但金官最終只判他入教導所。律政司認為刑罰太輕，不能反映案件嚴重性，早前要求上訴庭覆核刑期，上訴庭今(12日)下判辭指，如此嚴重的販毒案，是次判刑屬史無前例，又指少年非極為年輕，其精神問題因失戀而起，且已不用跟進，認為其精神狀態有被誇大之嫌。考慮少年已在教導所服刑逾1年，最終改判他入獄4年。



被告鄧景樺，承認於2021年1月2日在天水圍販運190克可卡因毒品。判辭透露，兩名警員當晚在天水圍巡邏時，見當時17歲的鄧手持一個袋，鄧見到警察即跳上一私家車。警員截停該車發現鄧手持袋內有涉案毒品。被告警誡下稱毒品屬他所有，車上男子並不知情。

高院女法官金貝利再被指在販毒案出錯，去年已申請提早退休。(資料圖片)

鄧自小兄長離世父母離異

辯方律師為鄧求情時透露，鄧犯案時只有17歲零1個月大，他原有兩名兄弟，他的兄長在鄧6歲時去世，鄧的父母同年離婚，他之後跟母生活。鄧於2016年起患有抑鬱症，他於兩年後沒再見心理專家，一年後他的情況轉差，需轉看精神科。他曾因企圖自殺入院，並被診斷患有適應障礙。鄧有服食大麻和氯胺酮(俗稱K仔)以舒緩病情的情況，他因沒錢買毒品，故願為1200元為朋友販毒法。

原審官坦言不想年輕人的一生被毀

原審法官金貝理坦言關心這名年輕人，又指雖然他犯了錯，但不想「他的人生被摧毀」(I don't want his life ruined)。金官又指，看不到把鄧和真正販毒罪犯困在同一監獄可以幫助他。去年4月判鄧入教導所。

律政司認為判刑未反映案件嚴重性

律政司認為判刑明顯犯錯，要求上訴庭作刑期覆核，並指本案涉的毒品多，法官亦同意，根據量刑指，鄧所涉案及他販運的毒品，應以11年8個月作量刑指引，判鄧入教導所未能反映罪行的嚴重性。

本案非極為年輕的案例

上訴庭法官在判辭指出，如此嚴重的販毒案件，是次判刑屬史無前例(unprecedented) ，且鄧非「極為年輕」，他雖然是受人指使而犯案，但他沒有案底下也懂其保持緘默的權利，強調在嚴重販毒案中，年輕不構成重大求情考慮。

鄧因失戀出現抑鬱症狀

就鄧的精神狀況，上訴庭認為有被誇大之嫌。根據鄧被拘留後的相關報告，未有提及過他的精神曾出現狀況，而鄧早前看精神科的醫生報告則指，鄧是在失戀後出現抑鬱症狀，鄧並拒絕藥物治療，再覆診時情緒已改善，醫生更認為鄧的情況無需再作跟進。上訴庭認為，若以鄧這樣的精神狀況而考慮判他入教導所，認為並不適合。

原審法官未考慮公眾利益

上訴庭又指，法庭亦要考慮公眾利益，公眾會認為這樣嚴重的販毒案件﹕不應被過分輕判，惟原審官似乎未有考慮這點，最後認為應以11年8個月作量刑起點，鄧認罪及他在案中角色有限，亦受他人操控等因素，減刑至6年，加上鄧已在教導所服刑1年3個月，最終改判鄧入獄4年。

司法機構去年確認，法官金貝理法官已於2022年8月向終院首席法官張舉能提出請辭，並將於2023年8月提早退休。

案件編號：CAVR4/2022