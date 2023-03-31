社署署長李佩詩讚《流水落花》助了解寄養服務　擬推1+1組合招募

社會褔利署成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，周四（30日）公布兒童住宿照顧及相關服務第二階段檢討報告，提出39項建議，當中有12項與寄養服務有關。社署署長李佩詩今日（31日）表示，發展寄養服務是第二階段檢討報告重點之一，除了外界關心的寄養獎勵金檢討，亦建議考慮設立「1+1」組合式招募計劃，讓有意加入寄養服務的家長與其親友一同參與照顧寄養兒童，以互相支持和配合作替補。



李佩詩又指，現時不少寄養家庭流失並非因為獎勵金不足，相信「1+1」組合式招募計劃可以幫助更多雙職的家庭加入寄養服務：「成為寄養家庭最重要條件係喜歡小朋友又可以照顧到小朋友。」她大讚電影《流水落花》對社會認識寄養服務有幫助：「《流水落花》對我哋好有幫助，知道寄養家庭有咩情況可以處理。」



社署署長李佩詩3月31日表示，發展寄養服務是第二階段檢討報告重點之一，除了外界關心的寄養獎勵金檢討，亦建議考慮設立「1+1」組合式招募計劃，（資料圖片）

李佩詩：「童樂居」質素持續改善

香港保護兒童會轄下「童樂居」前年年底被揭發虐兒個案，社會褔利署及後成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，第一階段檢討報告去年九月公布。李佩詩今日在電台節目稱，「童樂居」個案及第一階段檢討報告發表後，當局已落實多項建議，包括加強巡查兒童住宿院舍，並要求院舍安裝閉路電視及定期檢視閉路電視紀錄，服務質素監察小組亦會進行突擊探訪，而「童樂居」去年9月起有一年監察期，須每三個月提交報告，李佩詩形容見到「童樂居」質素持續改善，第一階段檢討可見成效。

社會褔利署成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，已完成兒童住宿照顧及相關服務第二階段檢討報告。（資料圖片）

組合式招募計劃讓寄養家庭可相互扶持照顧

至於兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會第二階段檢討報告，李佩詩指報告提出39項建議，當中有12項與寄養服務有關，發展寄養服務是第二階段檢討報告重點之一，其中報建議設立「1+1」組合式招募計劃，讓有興趣加入寄養家庭行列的家長與另一親友家庭一同參加，可相互扶持照顧。李佩詩又稱電影《流水落花》對社會認識寄養服務有幫助：「對我哋好有幫助（認識寄養服務），知道寄養家庭有咩情況可以處理。」

她強調，現時不少寄養家庭流失並非因為獎勵金不足，相信「1+1」組合式招募計劃可以幫助更多雙職的家庭加入寄養服務：「成為寄養家庭最重要的條件係喜歡小朋友又可以照顧到小朋友。」

她補充，針對不少寄養兒童都有特殊需要，報告內亦有提出多項支援寄養家庭的建議，包括增聘人手或購買服務去做評估或治療，以免出現輪候治療時間太長及寄養家庭要「貼錢」為小朋友補習或治療等，另外亦會加強寄養家庭培訓。

39項建議中不涉資源增撥項目 將即時跟進及推行

她表示，39項的建議中不涉及資源增撥的項目，政府會即時去跟進及推行，而資源增撥的項目，如獎勵金方面，則要經程序去爭取。她表示難以預料增加獎勵金須涉及多少支出，仍要看最終的加幅為多少，但自己期望寄養家庭可以「愈多愈好」。

社署署長李佩詩指電影《流水落花》對社會認識寄養服務有幫助。（《流水落花》電影海報）

社署將與大學合作 讓社工系學生了解兒童住宿照顧知識

她又提到，香港所有行業都面對人手短缺問題，故在兒童住宿照顧服務方面，未來希望鼓勵更多社工投身相關行業，而社署亦會與大學合作，讓社工學系的學生有可以了解更多兒童住宿照顧方面的認識，甚至進行實習，加強對於相關行業的使命及理念，及增強其專業形象。

檢討委員會在周四發表的報告中表示，分析服務現況及考慮持份者的意見後，已全面檢視第二階段的兒童住宿照顧服務的服務運作、監察、規劃及供應，以及寄養服務，並提出共39項改善建議。委員會期望政府盡快開展跟進第二階段檢討報告內提出的建議。

社署發言人表示，委員會於去年四月成立，分兩階段檢討兒童住宿照顧及相關服務，並於去年8月完成第一階段檢討報告，就留宿幼兒中心及設有住宿服務的特殊幼兒中心提出31項建議，有關建議正逐步落實。現時委員會的檢討工作已經完成，政府會積極跟進檢討報告的內容，確保改善建議有效落實。