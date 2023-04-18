童樂居虐兒案｜社署指已檢控34人　12人定罪7人專業資格被DQ

保護兒童會童樂居爆出虐兒事件，社署其後成立檢討委員會，分兩階段開展兒童住宿照顧及相關服務的檢討工作。社會福利署署長李佩詩今日（18日）表示，童樂居虐兒案至今共檢控34人，其中12人已定罪及判刑，當中7人從專業註冊的登記中除名。



李佩詩又提到，童樂居現時仍在社署的特別監察期，其津貼及服務協議以一年為期限，社署會突擊巡查，院方每三個月均要向社署提交報告。



▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



李佩詩出席立法會福利事務委員會會議時指，警方就童樂居虐兒案共檢控34人，據署方掌握，現時有12人已被定罪及判刑，署方亦已將當中7人從專業註冊登記除名，她強調「我哋十分嚴謹跟進。」

社署派員進駐童樂居

李佩詩又提到，童樂居現時仍在社署的特別監察期，其津貼及服務協議原先並無時限，但現已轉為一年期限，由去年9月至今年8月，社署會派專隊進駐並突擊巡查，且每三個月均要向社署提交報告。

設6個服務質素小組突擊探訪

立法會福利事務委員會主席、工聯會議員鄧家彪提到，原來有個別津助服務協議沒有時限，令社會感到嘩然，問及署方會否就協議年期作檢討。李佩詩承認，過去一些津助及服務協議確實沒有年期，但新的協議均已變成有時限，相信可藉以確保當局可按需要中止協議。

就兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會首階段報告提出的31項建議，李佩詩指當中有不少已經實行，包括在社署巡查隊加入護士、保健員、曾在執法機構工作的人員等，另已成立6個服務質素小組，成員包括醫護、專職醫療、社福界、太平紳士等，他們亦已進行兩輪突擊探訪。

社會福利署署長李佩詩。

研AI監測院舍運作

李佩詩指，正研究在合適情況下，利用人工智能軟件監測院舍運作，去年底已經會見院校科技團隊，當局正籌備計劃書，邀請科技公司及大專院校參與，期望今年第三季向留宿幼兒中心介紹人工智能系統。

就首階段報告提及增加前線人手、專職支援等的建議，她也表示已成功爭取5600萬元資源，將可落實相關建議。至於第二階段報告提出39項建議，立法會議員管浩鳴問到為何未有如首階段報告在建議中提及明確人手比例，李佩詩指因為第二階段報告檢討涉及多類院舍，難統一提出建議，又指往後如成功爭取資源，會與業界商討不同組類可如何調整人手。

會議上多位議員均問及當局會否應用人工智能進行監察院舍運作，李佩詩稱去年底已會見港大的科技團隊及一些科技公司，了解坊間相關科技。她續指，智慧政府創新實驗室現時正籌備計劃書，邀請有興趣的院校及科技公司參與，料今年第三季可向留宿幼兒中心介紹人工智能系統。