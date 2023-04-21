照顧自閉兒　母求助無門感變「人球」　冀有支援專線真人即時回應

每個人都可能成為照顧者，大眾近年開始關注照顧者支援，《施政報告》也提到要加強相關支援，其中一項就是設立支援專線。香港復康會及關注殘疾人士照顧者平台調查發現，逾六成半受訪照顧者高度需要24小時照顧者專線支援，最多人期望熱線提供三大緊急服務，包括：暫託服務配對並安排相關交通配套、危機處理、及情緒支援。



52歲的莊寶琼育有患自閉症的兒子，她憶述兒子高中時情緒很波動，連帶影響她情緒，當時聯絡過很多機構及中心求助，但最終無法覓得服務，令她感到絕望。政府將設立照顧者支援專線，她期望專線會有真人接聽：「最好有一條龍服務，即時有幫助，即係我哋都可能有啲緊張狀態，唔知同咩人講，想有一個人即時回應。」



另一位照顧者鄭秀婷也表示，如照顧者致電專線，意味著已經「爆煲」，冀專線可24小時有真人接聽：「最重要打到電話有人聽。」



▼機構調查指逾六成半受訪照顧者高度需要24小時照顧者熱線支援▼



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欲助兒子卻不懂輔導：連自己都跌埋入去

莊寶琼育有一名自閉症兒子，他15、16歲時，對社會認識漸多，開始意識到自己與他人不一樣、也開始思考前路，加上當時搬屋他要重新適應環境，衍生出很多情緒，莊女士說很想幫到兒子，但不懂得怎樣輔導他：「結果連自己都跌埋入去。」

求助無門只好獨力承受

她提到，當時找過很多機構，聯絡過與精神健康、家庭服務、地區資源有關的中心，但有些地方說她不合資格，有些做完評估便沒了下文，「我當時真係無方法，好漫長嘅時間每晚以淚洗面，好長時間不斷搵機構，愈打愈失望，愈累積負面情緒。因為係搵唔到所謂『一條龍服務』，將我地當人球咁踢來踢去。」求助無門，只好獨力承受，她坦言一度萌生傷害自己及兒子的念頭。

幸找到同路人 盼照顧者專線有一條龍服務

莊女士說幸好當時找到一班同路人，這班有同類經驗的家長提醒她：「你要處理自己先。」又陪著她逐一梳理兒子前途、家中長者照顧、工作等等的問題，「好大幫助，搵唔到嘢（支援）時，（同路人）係救命草。」就政府將推出照顧者支援專線，她期望可以有真人接聽，「最好有一條龍服務，即時有幫助，即係我哋都可能有啲緊張狀態，唔知同咩人講，想有一個人即時回應。」

認知障礙症母常失走 女兒當照顧者冀專線提供全面跟進

50多歲的鄭秀婷以往跟88歲的媽媽同住，直至最近，媽媽的認知障礙症步入中後期，才住進院舍。作為媽媽的主要照顧者，她說媽媽經常失走、夜半不睡覺走入她房間，令她感到很難接受，特別是後者令她「好醒瞓，慢慢會有情緒，精神好差。」其後隨著媽媽的病步入不同時期，行為有所改變，才沒再發生這些情況。

對支援專線，她的期望只是：「最重要打到電話有人聽」，她以自己經驗為例，日間大多都忙著照顧，要到晚上才有時間沉澱及思考，情緒也很容易在這些時候湧出來，「有需要打熱線都係爆煲時間喇，如果打到過去又無人聽，又或者要㩒好多制先有人聽的話，咁就好frustrated（沮喪）。」

她又指，希望專線如提供轉介，可設跟進服務，直至求助者真正獲得服務為止，「唔係去咗另一個服務單位，就唔知佢幾時覆，又或者比人當咗個波掉來掉去。」

香港人口老化問題嚴重，照顧者支援依然很少。（資料圖片/夏家朗攝）

照顧者日夜照顧，勞心勞力，骨科專科醫生袁智斌指，照顧者要承受心理及財政壓力，也容易因照顧令身體機能勞損。他表示，見過一些照顧老伴的長者，最初是陪老伴來看醫生，後來因為勞損、身體機能轉差，變成一同來看醫生。而兒童殘障的個案，家長較年輕，體力相對好，但有些個案是單親爸爸或媽媽，獨力承擔長期照顧壓力，也容易衍生精神健康問題。

調查：逾七成受訪照顧者平均每天照顧時數8小時以上

照顧者壓力問題漸受社會關注，《施政報告》也提及要加強相關支援，其中一項是設立支援專線。這條24小時照顧者支援專線料今年第三季開展，香港復康會及關注殘疾人士照顧者平台今年1月至3月進行網上問卷調查，共訪問481位照顧者，當中逾七成受訪的照顧者平均每天照顧時數達八小時或以上，如同「全職工作」。

▼照顧者支援備受關注▼



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調查結果顯示，超過六成半受訪照顧者表示高度需要專線的協助，機構以統計處數字推算，料社區內高度需要專線的照顧者可達30萬人。

就著服務內容，最多人選擇的是三大較緊急的服務，包括：暫託服務配對及交通配套、危機處理、及情緒支援。在各項服務中，危機處理也是最多受訪者放在首選的服務。另外，逾7成受訪照顧者也期望，專線可負責評估求助者需要、告知他合用服務後，同時會通知轉介機構，再由轉介機構主動回覆求助者。

機構也提出多項建議，包括專線需制定評估準則，提供照顧者評估服務、以及情緒支援服務；以專線作為「駁腳」，改善暫託服務的安排及配對；專線在運作上應省卻不必要的等候，如透過簡單按鍵或讀音功能後便接通人員等。

復康會倡專線有簡單分流 識別後再轉駁至相關範疇社工

香港復康會研究及倡議中心社工李楚峰提到，因照顧者光譜較闊，被照顧者可以很多元，負責的專業社工隊伍應要有熟悉不同範疇的同工，雖未知道實質人手編制，但他建議專線有簡單分流，識別照顧者類別，再轉駁至熟悉該範疇的同工接聽。