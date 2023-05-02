港車北上︱通關至今中檢驗車仍排長龍　汽車會擔心難應付北上車流

「港車北上」6月起接受申請，7月起經港珠澳大橋往來兩地。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（2日）在電台節目表示，「中國檢驗有限公司」汽車檢驗中心（中檢）在通關初期，因一下子要處理大量車輛而出現擠塞，至今人龍仍未完全消化，期望可增加人手以應付「港車北上」的人流。

香港汽車會會長李耀培亦指出，驗車的安排上有機會會應付不到人流，因即使沒有「港車北上」，現時的中港車司機亦要7月後才能再排期，難以驗車，認為日後中檢可與香港驗車中心溝通，在香港驗車時加入中檢的需求，可更方便駕駛者。



▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼



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陳恒鑌籲中檢增加人手

陳恒鑌表示，「港車北上」申請初期每日200配額，隋後增至300個，認為數量是適合，期望配額數量日後可續步增加，認為可參考澳門的做法，由年初開始實施，至今已有2,000個配額，條件成熟再逐步增加。



他又提到在通關初期中檢因一下子要處理大量車輛而出現擠塞，至今人龍仍未完全消化，之後再推港車北上以每日200輛車計「一星期都成千架」，希望中檢可增加人手，每日處理一千個名額，應足以應付。



《香港01》今年一月初到位於元朗的中檢視察，等候驗車的車龍不絕，有司機無預約仍到場「碰運氣」並訴說致電千次熱線都不能預約。中檢的網站顯示，由3月1日起車主可於中檢網站或中檢微信公衆號進行預約。兩地車驗車服務不設「即日籌」，所有前來辦理業務的粵港兩地牌車輛，需要先在網上預約。

香港汽車會會長李耀培指，「港車北上」的手續上較為繁複，期望日後可進行簡化，驗車的安排上有機會會應付不到人流量。通關後中檢主要是為中港牌車輛進行檢查，即使沒有「港車北上」，現時的中港車司機亦要7月後才能再排期，難以驗車，「港車北上」6月中開始，不少駕駛者都擔心驗車上會遇到問題。另外駕駛執照要駕駛者親身到內地領取駕照，較為不便。

汽車會：交由香港的驗車中心加入中檢的要求

李耀培表示，香港的私家車亦有驗車制度，新車6年後每年都要進行安全性檢查，日後中檢可與香港驗車中心溝通，在香港驗車時加入中檢的要求，可更方便駕駛者。他認為，香港與內地的規範大致上相同，期望兩地的駕照日後亦可有互認的機制，例如加入身體檢查令兩地的要求相同，「佢而家都唔需要考。」

中檢公司汽車檢驗中心由3月1日起，已啓用兩地車驗車網上預約服務，但「港車北上」申請又會帶來一批車輛的驗車需求。（網上截圖）

保險業倡另商業保險

「港車北上」要求司機除了香港車保外，亦要購買內地的機動車交通事故責任強制保險或「等效先認」保險產品。香港保險業聯會行政總監劉佩玲指，「等效先認」是方便利民的措施，亦建議車主另購買商業保險，因機動車交通事故責任強制保險最高理賠20萬人民幣，相信未必足夠應付賠償。



她又提醒如不幸在內地遇上意外，第一時間要通知發單保險公司，即可作出安排，如是較嚴重情況更會安排理賠員進行工作。

▼港車北上申請須知▼



▼港車北上三大申請程序▼

