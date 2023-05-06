HK Express一成航班延遲1小時　員工控訴人手嚴竣　恐削準時度

香港疫後全面通關後，本地航空逐漸復常。國泰航空旗下本地廉航香港快運（HK Express）日前指，目前客運航班已恢復至疫情前水平，然而有前線員工透露，現時人手嚴重短缺，形容「十個煲唔止得六個蓋，可能得四個」。翻查資料，與2019年相比，快運的空服員數量較當時少約100人；但據員工透露，航班較當時更多，結果前線員工長期疲於奔命，在流感高峰夾擊下，曾有約50人病倒申領病假，直接影響航班穩定性。

《香港01》根據航班追蹤網站FlightRadar24及機管局的網上資料統計，在4月份的最後一個星期，HK Express有近500班來往香港的航班，當中有近三成延遲半小時或以上起飛，包括有逾一成航班延遲一小時。有員工指，由於薪金未回復疫前水平，離職潮未止，又未能吸納新血，一旦情況持續，若遇上旅遊高峰，可能會大批航班延誤或取消。

HK Express回覆表示，每周航班數量已回復至疫情前的水平，但網絡所覆蓋的航點與疫情前不同，故航班班次及人手編配均有調整。HK Express續指，正舉行不同類型的招聘活動招攬人才，並重視員工的薪酬福利，會繼續審視各種客觀因素，在航班調整和人手編配方面取得平衡。



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招聘未見成效 部份人完成培訓前離職

HK Express是國泰航空集團的全資附屬公司，根據國泰的文件，2019年時HK Express有458名空服員；到2022年時，則只餘下358名，即少了100名。《香港01》接觸了不同內部消息，均指現時人手嚴重短缺。

消息指，雖然今年HK Express指積極招聘，但收效甚微，部份人未完成培訓已經離職，空服員人手維持約360人；而且人工於疫情下大減，即使近期曾加薪，但仍只是疫情前大約四分之三的水平。有員工形容，部份新人的薪金「夠申請公屋」；加上其他航空公司加薪「挖角」，結果人手持續流失，近數月已有數十名空服員離職。

不時「追更」 空服員休息時間不足

民航處為空服員設有最低限度的12小時休息時間（minimum rest），有前線員工透露，在人手緊絀下，基本上每人的休息時間，長期只剛好符合法定最低要求，「我飛完布吉，凌晨4點返到香港，佢就派（下午）5、6點機。」員工又指，由於編更上不時「追更」，令到不少人疲於奔命，「凌晨兩點飛，中午12點返香港，第日朝早11點又飛。」另外，部份人被編單日四班機，同樣更加感到疲倦。

流感高峰高達50人請病假 致航班取消延誤

有前線員工指，缺乏充足休息時間下，再加上更份安排，令到各人身心疲倦；適逢流感高峰期，結果不少人病倒，高峰時單日有約50人申領病假。4月24日一班台北回港的UO115航班，正是因為有20多名員工生病，又沒有其他員工頂替，因此在起飛前約兩個小時多，才通知乘客取消。員工續指，當晚另一班台北返港的航班，亦因為人手問題，未準時出發，延遲約兩小時。

有員工透露，HK Express近日不時臨時叫員工「跳飛機」，改到其他未有足夠空服員的航班工作；但通常通知時間甚短，有時只有半小時，因為需趕於航班起飛前一小時到達機場，否則航班就有可能延誤。員工相信，有關安排源於有人請病假，但人手不足之下，結果出現「骨牌效應」，不斷調動人手，始終會有航班延遲。

三成航班延遲30分鐘起飛

員工透露，人手問題於4月下旬特別嚴重。《香港01》整合FlightRadar24及機管局的網上資料統計，在4月23至29日的一周，HK Express共有42條航線來往香港，共涉494班機，當中有145班機延遲起飛30分鐘以上或取消，即佔約29.4%；其中又有61班機延遲起飛1小時或以上，大約佔12.3%，包括18班機延遲兩小時以上。

誠然，航班延誤涉及不同因素，並非單純關乎人手問題，不過有前線員工憂慮，情況看似會持續惡化，更聯想2017年的十一黃金周，大批航班取消，最終民航處要求HK Express提交報告。

前線員工料需增聘200人

前線員工強調，空服員並非只是派送膳食，更需要處理不同突發事件，「失壓情況要即時reaction」。有員工透露，現時即使放假，都會經常接到公司電話，詢問可否上班；不少人的年假更被取消，要求延遲放假，令到員工的行程大受影響，例如有員工原本已預約婚攝日子，其年假亦被取消，需要尋求其他同事「頂更」。

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與疫情前相比，HK Express加添了若干新航線，早前更預計暑假時運力超過疫前水平，並已落實未來兩年接收16架新客機。有內部員工估計，大約需增聘200多名空服員才有足夠人手，但聘請新人需培訓約兩個月，擔心未能趕及暑假等出行高峰，形容「聞到𤓓味」。員工相信，如要聘請及挽留足夠人手，薪金方面需回復至疫前水平；同時減少「追更」情況，否則嚴重影響作息。

HK Express現時的航點（HK Express網站圖片）

HK Express：人手編配有遵守規例

HK Express回覆表示，一向重視營運安全，人手編配方面亦遵守規例，確保機組人員執勤人數符合比例。HK Express又指，為配疫情後逐步恢復航線營運的步伐，正透過舉行不同類型的招聘活動招攬人才，並強調重視員工的薪酬福利，提供具競爭力的待遇。

HK Express表示每周航班數量經已回復至2019年疫情前的水平，但網絡所覆蓋的航點與疫情前不同，故航班班次及人手編配方面均作出調整。HK Express又強調，在復航的時序上，會確保營運符合安全規例，在航班調整和人手編配方面取得平衡。至於人手短缺令航班延誤的問題，HK Express並未回應。