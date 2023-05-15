停電｜駁錯後備電纜　標示被遮蓋工程師無留意　港燈：已調至後勤

撰文：陳葆琳
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港島多區於上月19日凌晨電壓驟降，多幢大廈、交通燈及街燈電力中斷，歷時48分鐘。港燈初步調查結果指，起因是供電系統進行保養維修後，駁錯後備電纜所致，機電署要求於四星期內提交詳細報告，港燈今（15日）表示，已向政府提交調查報告，並指當日駁錯後備電纜後，由於標示為「後備」的字句被遮蓋，現場工程師未有察覺，而當時亦無由其他工程師覆查的機制，結果出事。
機電署表示，現正聯同獨立第三方專家仔細審視報告，評估是否理據充分及改善措施是否適切，有需要時亦會要求港燈釐清內容和提供進一步資料。環境局則稱，政府非常關注是次供電事故，一直和港燈密切跟進事態發展。發言人又指，局方會敦促港燈採取改善措施，以防同類事故再次發生。

▼ 4月19日　港島多區停電情況 ▼

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港燈營運董事鄭祖瀛下午在記者會交代事件，他指港燈已完成詳細調查，並已交報告給機電署。他對受影響客戶致歉，並對事件感遺憾。鄭祖瀛指，詳細調查發現 ，於4月19日凌晨零時45分，數碼港電力開關站有設備翻新後，後備電纜錯誤通電出現「三相故障」，引起連串反應。

他提到，由於275千伏網絡三相接地，致連接港燈與中華電力的聯網中斷，影響南丫電機組，兩個機組隨後須關機，最後引起港島停電，令港燈有4.4萬名客戶受影響。他指，今次受影響時間33至48分鐘，亦是港燈近30年來首次電力中斷事故，形容極之罕見，會汲取教訓，提升表現。

港燈輸配電科總經理葉崇泰再次解釋事故成因，指數碼港電力開關站每隔15至20年要進行維修工程，當中程序包括須打開開關，由於屬於275千伏高電壓裝置，須抽走絕緣氣體及檢查內部部件等。

他續說，維修工程期間，由於當時一條後備電纜「不慎通電」發生短路，導致整個系統電壓驟降，並影響南丫發電廠的發電機，部分客戶凌晨零時49分開始停電，至凌晨1時22分開始恢復供電(即停電33分鍾後)。而整個緊急補救工序於凌晨1時37分完成，即停電時間最長48分鐘。他重申事件極為罕見，對上一次已是1994年，而當時停電不是受港燈供電系統影響。

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電路圖無清楚標示已接駁後備電纜　現場電纜標記被防火箱「遮蓋」

葉崇泰說，事發當天翻新工程需應用能源系統電路圖，進行調試及操作開關，惟該電路圖沒有清楚顯示已接駁至後備電纜雖然現場相關電纜有標示為「SPARE」、即「後備」的字眼提醒，而涉事現場工程師有按程序檢視現場情況，惟開關設備下放有一個防火箱，「所以成個過程中睇唔到。」此外，完成工序後由於沒有覆查機制，即沒有其他工程師監督，終致事故發生。

他表示，發生故障後港燈已檢查電力保護系統，確認運作正常，並符合設計與設定要求。而事發當日南丫發電廠有兩組機組發電量降低，並經人手關閉重開，運作正常。他認為，今次是穩陣做法，亦看不到翻新工程中出現問題，「睇唔到同工程質量有關。」

停止翻新工程 重新檢視指引

葉崇泰說，港燈已提出一系列改善措施，包括停止翻新工程，並重新檢視指引，另會檢查整個輸電系統，包括肇事的後備電纜，已與開關設備系統分離。港燈亦會於電路圖加簽特別標記，另會加強培訓工程師等。

他亦提到，得悉當時大批市民未能致電客戶緊急中心熱線，將檢視資源與流程，「睇下點樣更快發放消息」，亦會僱用專家審視今次事故。

港燈：工程人員「就手」以能源電路圖進行調試 無留意有其他圖紙標示該後備電纜

鄭祖瀛其後說，工程人員有跟足指引，「佢睇唔到我相信係警覺性問題，如果無電纜駁住，唔應該有防火箱。佢有懷疑但無求證，憑過去經驗行事」。他又提到，今次事件非單一責任，若現場及電路圖圖紙有明確標示，或可免此事故發生。鄭祖瀛補充，工程人員「就手」以能源電路圖進行調試，但無留意有其他圖紙有標示該後備電纜，「現場睇左都唔察覺有電纜存在，先係最大問題。」

涉事現場工程師已調至後勤部門 鄭：待恢復信心才重返崗位

不過，涉事工程師已調職至後勤部門 (support department)。鄭祖瀛指，會待其恢復信心，並通過評估後，才重返原有崗位。

至於賞懲機制方面，他強調要按全年情況檢視，現時評論則言之過早，較早前亦已透過新聞稿作出回應，今日集中解釋事故起因：「每次停電都唔係單一事件，唔會因為單一事件拎到錢或比人罰。」

港燈上月發生大停電事故，事隔26日後向機電署呈交調查報告。（資料圖片/廖雁雄攝）

▼ 4月19日　港島多區停電情況 ▼

港燈供電系統於4月19日凌晨0時49分發生故障，影響南區鴨脷洲、田灣、東區杏花邨、太古和筲箕灣、灣仔摩理臣山和摩頓台以及中區薄扶林一帶等多處，緊急處理後於凌晨1時37分已經全面恢復正常供電。

港燈事發逾40小時後交代初步調查結果，指工程人員為供電系統進行保養維修後，調試過程之中駁錯後備電纜，引發短路，繼而觸及保護系統，導致電力供應受影響。當時港燈輸配電科總經理葉祟泰承認，現場並無標示有後備電纜，對於逾10年亦無標示後備電纜，他亦坦言不理解：「當時有冇決定、有冇遺漏，我哋唔敢講」，又指這是調查方向之一。涉事工地員工的工作授權的權限被港燈暫停，並接受詳細調查。

港燈及後再解釋，涉事後備電纜屬於一條不在系統內使用的「後備電纜」，並沒有配置獨立的保護裝置，希望可於今次調查之中找出「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖的原因，並正就供電系統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。

▼ 4月19日　港鐵受停電影響▼

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▼ 數碼港分區變電站▼

港燈南丫發電廠。（港燈網頁圖片）

▼ 4月20日　港燈晚上10時會見傳媒講解電力故障初步調查結果 ▼

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