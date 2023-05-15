停電｜駁錯後備電纜　標示被遮蓋工程師無留意　港燈：已調至後勤

港島多區於上月19日凌晨電壓驟降，多幢大廈、交通燈及街燈電力中斷，歷時48分鐘。港燈初步調查結果指，起因是供電系統進行保養維修後，駁錯後備電纜所致，機電署要求於四星期內提交詳細報告，港燈今（15日）表示，已向政府提交調查報告，並指當日駁錯後備電纜後，由於標示為「後備」的字句被遮蓋，現場工程師未有察覺，而當時亦無由其他工程師覆查的機制，結果出事。

機電署表示，現正聯同獨立第三方專家仔細審視報告，評估是否理據充分及改善措施是否適切，有需要時亦會要求港燈釐清內容和提供進一步資料。環境局則稱，政府非常關注是次供電事故，一直和港燈密切跟進事態發展。發言人又指，局方會敦促港燈採取改善措施，以防同類事故再次發生。



▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



+ 7

港燈營運董事鄭祖瀛下午在記者會交代事件，他指港燈已完成詳細調查，並已交報告給機電署。他對受影響客戶致歉，並對事件感遺憾。鄭祖瀛指，詳細調查發現 ，於4月19日凌晨零時45分，數碼港電力開關站有設備翻新後，後備電纜錯誤通電出現「三相故障」，引起連串反應。

他提到，由於275千伏網絡三相接地，致連接港燈與中華電力的聯網中斷，影響南丫電機組，兩個機組隨後須關機，最後引起港島停電，令港燈有4.4萬名客戶受影響。他指，今次受影響時間33至48分鐘，亦是港燈近30年來首次電力中斷事故，形容極之罕見，會汲取教訓，提升表現。

港燈輸配電科總經理葉崇泰再次解釋事故成因，指數碼港電力開關站每隔15至20年要進行維修工程，當中程序包括須打開開關，由於屬於275千伏高電壓裝置，須抽走絕緣氣體及檢查內部部件等。

他續說，維修工程期間，由於當時一條後備電纜「不慎通電」發生短路，導致整個系統電壓驟降，並影響南丫發電廠的發電機，部分客戶凌晨零時49分開始停電，至凌晨1時22分開始恢復供電(即停電33分鍾後)。而整個緊急補救工序於凌晨1時37分完成，即停電時間最長48分鐘。他重申事件極為罕見，對上一次已是1994年，而當時停電不是受港燈供電系統影響。

+ 2

電路圖無清楚標示已接駁後備電纜 現場電纜標記被防火箱「遮蓋」

葉崇泰說，事發當天翻新工程需應用能源系統電路圖，進行調試及操作開關，惟該電路圖沒有清楚顯示已接駁至後備電纜，雖然現場相關電纜有標示為「SPARE」、即「後備」的字眼提醒，而涉事現場工程師有按程序檢視現場情況，惟開關設備下放有一個防火箱，「所以成個過程中睇唔到。」此外，完成工序後由於沒有覆查機制，即沒有其他工程師監督，終致事故發生。

他表示，發生故障後港燈已檢查電力保護系統，確認運作正常，並符合設計與設定要求。而事發當日南丫發電廠有兩組機組發電量降低，並經人手關閉重開，運作正常。他認為，今次是穩陣做法，亦看不到翻新工程中出現問題，「睇唔到同工程質量有關。」

停止翻新工程 重新檢視指引

葉崇泰說，港燈已提出一系列改善措施，包括停止翻新工程，並重新檢視指引，另會檢查整個輸電系統，包括肇事的後備電纜，已與開關設備系統分離。港燈亦會於電路圖加簽特別標記，另會加強培訓工程師等。

他亦提到，得悉當時大批市民未能致電客戶緊急中心熱線，將檢視資源與流程，「睇下點樣更快發放消息」，亦會僱用專家審視今次事故。

港燈：工程人員「就手」以能源電路圖進行調試 無留意有其他圖紙標示該後備電纜

鄭祖瀛其後說，工程人員有跟足指引，「佢睇唔到我相信係警覺性問題，如果無電纜駁住，唔應該有防火箱。佢有懷疑但無求證，憑過去經驗行事」。他又提到，今次事件非單一責任，若現場及電路圖圖紙有明確標示，或可免此事故發生。鄭祖瀛補充，工程人員「就手」以能源電路圖進行調試，但無留意有其他圖紙有標示該後備電纜，「現場睇左都唔察覺有電纜存在，先係最大問題。」

涉事現場工程師已調至後勤部門 鄭：待恢復信心才重返崗位

不過，涉事工程師已調職至後勤部門 (support department)。鄭祖瀛指，會待其恢復信心，並通過評估後，才重返原有崗位。

至於賞懲機制方面，他強調要按全年情況檢視，現時評論則言之過早，較早前亦已透過新聞稿作出回應，今日集中解釋事故起因：「每次停電都唔係單一事件，唔會因為單一事件拎到錢或比人罰。」

港燈上月發生大停電事故，事隔26日後向機電署呈交調查報告。（資料圖片/廖雁雄攝）

▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



港燈供電系統於4月19日凌晨0時49分發生故障，影響南區鴨脷洲、田灣、東區杏花邨、太古和筲箕灣、灣仔摩理臣山和摩頓台以及中區薄扶林一帶等多處，緊急處理後於凌晨1時37分已經全面恢復正常供電。

港燈事發逾40小時後交代初步調查結果，指工程人員為供電系統進行保養維修後，調試過程之中駁錯後備電纜，引發短路，繼而觸及保護系統，導致電力供應受影響。當時港燈輸配電科總經理葉祟泰承認，現場並無標示有後備電纜，對於逾10年亦無標示後備電纜，他亦坦言不理解：「當時有冇決定、有冇遺漏，我哋唔敢講」，又指這是調查方向之一。涉事工地員工的工作授權的權限被港燈暫停，並接受詳細調查。

港燈及後再解釋，涉事後備電纜屬於一條不在系統內使用的「後備電纜」，並沒有配置獨立的保護裝置，希望可於今次調查之中找出「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖的原因，並正就供電系統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。

▼ 4月19日 港鐵受停電影響▼



+ 4

▼ 數碼港分區變電站▼



港燈南丫發電廠。（港燈網頁圖片）

▼ 4月20日 港燈晚上10時會見傳媒講解電力故障初步調查結果 ▼

