監警會首11月接1253宗投訴僅約5%屬實　警方推短片教前線預防投訴

監警會今日（29日）召開例行會議，警隊投訴警察課簡介預防投訴策略，指由於近期大部分被投訴警員較年輕，會循內部宣傳、人員培訓、優化程序及政策以及資訊平台四大方面發展，以加強前線對預防及處理投訴的應變能力，包括製作「貼地」短片，及應用新科技供前線學習及討論。

今年首11個月獲監警會通過的投訴有1253宗，當中39宗證明屬實，21宗未經舉報但證明屬實，分別佔整體3.1%及1.7%。618宗須匯報的反修例投訴個案方面，警方代表指，已向監警會提交大部分個案（589宗，佔95.3%），將不會於監警會聯席會議上再作匯報。



監警會今日舉行例會，由警方交代反修例報告52項建議跟進措施。（資料圖片/歐嘉樂攝）

監警會今日召開例行會議，投訴警察課於會上簡介預防投訴策略，投訴警察課總部警司陳絲婷表示，預防投訴是警隊重要一環，由於近期大部分被投訴警員較年輕，會以較有趣方式增強前線對處理投訴的應變能力，包括每隔兩周出版電子海報，亦設短片加強宣傳，其中一條由「包大人」協助前線處理懷疑精神紊亂人士短片，點擊率更有逾萬，「唔少同事都讚好留言，話好『貼地』。」

她又指，警隊亦會加強人員培訓，明年首季將推出「毋忘初心同理心」的訓練教材，提醒前線與市民接觸的應有態度，另會將專題個案以新科技形式呈現於360度環迴設施，警員猶如置身其中，亦可即時互動討論。

至於改善程序及政策方面，陳絲婷指，已參考監警會意見主動作出優化，包括更新交通執法程序，索取行車紀錄儀片段(車CAM片)時，將要求人員須獲提供片段人士同意，及簽署紀錄；處理證物程序時亦設多項實務提示，減少人員遺留處理情況。警隊亦參考社會趨勢，自行優化程序及政策，例如實行刑事調查單位聯絡卡，向報案人提供報案編號，方便查詢案件的調查進度，警方亦正進行電子化工作，日後在網上輸入報案編號後，可即時得知進度。

投訴警察課今年首11月有1136宗須匯報投訴，較去年同期1308宗下跌172宗(13.1%)，當中88宗嚴重指控，分別為毆打68宗、濫用職權15宗、捏造證據3宗及恐嚇3宗；其餘1048宗則屬輕微指控，分別為疏忽職守627宗、行為不當/態度欠佳400宗及粗言穢語21宗。

首11個月獲監警會通過的投訴有1253宗，當中撤回投訴465宗，證明屬實39宗、未經舉報證明屬實有21宗、無法追查71宗、並無過錯92宗、虛假不確21宗、簡便方式解決178宗。

涉及反修例投訴個案方面，截至今年8月31日，投訴警察課共有618宗須匯報投訴，警方投訴警察課代表指，大部分個案已提交予監警會，投訴警察課將不會於下次會議作匯報。（資料圖片）

涉及反修例投訴個案方面，投訴警察課特別調查隊高級警司陳惠明表示，截至今年8月31日，投訴警察課共有618宗須匯報投訴，上月30日止，已交監警會的共有589宗，佔95.3%，監警會通過了當中578宗，即仍有11宗已提交個案仍於秘書處審視。未提交監警會個案有29宗，當中26宗以「有案件尚處理」、餘下3宗則剛恢復調查。他表示，由於大部分個案已提交予監警會，投訴警察課將不會於下次會議作匯報，日後如有需要，可適時作進度或總結匯報。